A csapatok belementek, hogy jövőre még több F1-es futam legyen

Minden jel arra mutat, hogy 2020-ban rekordot jelentő 22 versenyt fognak rendezni a Forma-1-ben. A csapatok a Magyar Nagydíj hétvégéjén döntöttek arról, hogy támogatják az erre irányuló tervezetet, de nem mindenki maradéktalanul elégedett.

A Forma-1-es istállók megegyeztek a Liberty Mediával, miszerint jövőre a jelenleginél eggyel több, 22 futam lesz a naptárban. Az egyeztetéseken arról is döntöttek, hogy az extra versenyhétvége ellenére nem növelik meg a felhasználható erőforráselemek számát. Az eddigi legtöbb, amit egy szezonban rendezte, 21 futam volt.

Azzal, hogy a Spanyol Nagydíj valószínűleg még egy évre marad, jövőre minden bizonnyal 22 futamot fogunk látni.

Mivel 21-nél több nagydíjhétvégéről van szó, ezért a Liberty Mediának a csapatok egyhangú támogatására volt szüksége.

A szombati tárgyalás előtt egy nappal, az FIA szokásos sajtótájékoztatóján – amelyen a GPhírek is részt vett – a jelenlévő csapatfőnökök ki is fejtették véleményüket a kérdésről. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnköe arról beszélt, hogy az extra futam miatt növelni kellene a megengedett motorok és egyéb komponensek számát. Ugyanakkor a költségek szinten tartása végett ezt a tesztelési lehetőségek rovására tenné.

Alapvetően támogatnánk egy huszonkettedik versenyt, de a jelenlegi technikai szabályokkal a csapatok többsége négy motort használna, még a büntetés ellenére is – mondta. – Mi lenne, ha némileg csökkentenénk az előszezoni és a szezonközi tesztek számát, ha ez felszabadítana egy motort, amit a legtöbb csapat egyébként is felhasználna?" – tette fel a költői kérdést.

Claire Williams, a Williams csapatfőnöke más oldalról közelítette meg a problémát. Szerinte elsősorban nem a motorkomponensek okoznak fejtörést. A mi részünkről a legfontosabb kérdés a csapattagok helyzete. A jelenlegi 21 versennyel, a tesztekkel és a gyárban végzett munkával már így is teljesítőképességük határait feszegetik – magyarázta. – Két egymást váltó személyzetet meg nem tudunk alkalmazni, mivel már most is a pénzügyileg megengedhető maximális létszámú csapattal dolgozunk" – tette hozzá.

Ottmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke egyáltalán nem támogatja a 22 versenyből álló szezon ötletét. Szerinte a több futammal a Forma-1 elvesztené exkluzivitását, ennek ellenére a szavazáson végül belement, hogy legyen 22 futam, a megállapodás a csapatfőnökök és Chase Carey, a Forma-1 első embere között ugyanis megszületett. A tárgyalás részleteiről Toto Wolff számolt be.

„Röviden annyi történt, hogy megegyeztünk egy huszonkettedik versenyről – jelentette ki. – Hagynunk kell dolgozni a Libertyt, hiszen a Forma-1 fejlesztése a céljuk. Ha több promótert tudnak bevonzani, annak nem szabad ellenállnunk" – magyarázta a Mercedes csapatfőnöke az Autosportnak.