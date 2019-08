Jön a szünet előtti utolsó csata, a 34. Magyar Nagydíj

Már csak egy verseny van hátra, és megkezdi jól megérdemelt nyári pihenőjét a Forma-1-es mezőny, ez a verseny pedig nem más, mint a Magyar Nagydíj. Visszavág a Mercedes, esetleg megint Max Verstappen nyer? A hungaroringi száguldás előtt végigvettük, mire érdemes figyelni az előttünk álló hétvégén.

Nehéz dolga lesz a Forma-1-nek, ha felül szeretné múlni, amit a szűk egy héttel ezelőtti Német Nagydíjon produkált, ám ha nem is lesz olyan őrülten izgalmas a magyarországi verseny, mint a hockenheimi, akkor is érdekes hétvége elé nézhetünk, hiszen a magyar drukkerek többsége által a szezon legjobban várt három napja következik, a száguldó cirkusz a mogyoródi dombok közé költözik pár napra, hogy a Hungaroringen megvívja a nyári szünet előtti utolsó csatáját.

Az olvasók többsége alighanem ismeri a 34. Magyar Nagydíj helyszínét, aki azonban nem, annak álljon itt egy kis ízelítő Lance Strolltól, a Racing Point kanadai pilótájától arról, hogy mi is vár a versenyzőkre. „Eléggé kemény ez a hétvége, fizikálisan nagy kihívást jelent a pálya, az időjárás általában forró és párás az évnek ebben a szakaszában. A kör szűk és kanyargós, nincs valódi esély arra, hogy lélegzethez jussunk, végig maximális koncentrációra van szükség. Ennek ellenére szórakoztató, a gyors kanyarok, mint például a négyes és a tizenegyes, nagyon élvezetesek az autóban ülve. Amikor az autó jól működik, igazán élvezni lehet a pálya folyását, és jó ritmust lehet találni rajta – mondta Stroll. – Ahhoz, hogy az ember versenyképes legyen, rengeteg leszorítóerőre van szükség, valamint olyan beállításra, ami nem követel túl sokat a gumiktól."

A pilóták többsége tehát szeret hozzánk járni, amiben persze komoly szerepe van Budapest szépségének és közelségének a pályához, amelynek nehézségét szinte kivétel nélkül kiemelik.

A Hungaroring nemcsak fizikálisan és mentálisan terheli meg őket, hanem technikailag is nagy kihívás elé állítja, a magyar pályán ugyanis nagyon nehéz tökéletes kört összerakni,

a legtöbb kanyart azonnal követi egy másik, így ha az ember elront egy fordulót, azzal rögtön legalább kettő megy a levesbe. Forróság viszont legalább nem lesz, legalábbis az előrejelzések 25-26 fokos csúcshőmérsékletet jósolnak a teljes hétvégére, pénteken pedig akár még eshet is, így ez most nem hátráltatja majd a mezőny tagjait.

Bereznay Dani bemutatja a Hungaroringet

Ami a versenyen várható izgalmakat illeti, az időjárás most tehát aligha fogja megkavarni a dolgokat, az egyetlen remény az lehet, ha a pénteki szabadedzéseken nem tudnak rendesen felkészülni a csapatok, és mondjuk nem sikerül versenyszimulációkat teljesíteniük száraz pályán. A Pirelli a legkedveltebb gumikiosztást hozza el a Hungaroringre is, ugyanazt, amely az utóbbi futamok közül Hockenheimben, Ausztriában és Le Castellet-ben is a csapatok rendelkezésére állt, azaz a C2-es keverék lesz a kemény, a C3-as a közepes, a C4-es pedig a lágy gumi. Noha a magas hőmérséklettől az istállóknak az autók, a versenyzőknek pedig saját maguk hűtése miatt vélhetően nem kell aggódni, a Hungaroring sötétebb aszfaltja még 25-26 fokban is képes 50 fok körülire melegedni, gumiszempontból tehát egyáltalán nem ígérkezik sétagaloppnak a verseny.

A sok kanyar miatt az abroncsok folyamatosan dolgoznak, nagyon kevés lehetőségük van lehűlni. A kopás mérsékelt, a lassú és középgyors kanyarok miatt kiemelt szerepe van a mechanikai tapadásnak, a fő hangsúly a hátsó gumik életben tartásán lesz. A Hungaroring olyan hely, amely képes meglepetést okozni a csapatok által választott stratégiával egy olyan autó esetében, amely jól kezelhető, de nem a leggyorsabb. Tavaly ugyanennél a gumikiosztásnál különböző versenytaktikákat láttunk egy esős időmérő után, remélhetőleg ez a változatosság most is jelen lesz" – tekintett előre Mario Isola, a Pirelli autósportért felelős vezetője.

Nem szabad megfeledkezni a fékekről sem, mert bár a Hungaroring nem tartozik a fékgyilkos helyszínek közé, mindössze három komolyabb féktávot kell leküzdeni a versenyzőknek egy körben,

a sok kanyar miatt a verseny során annyit használják a fékeket a pilóták, mint nagyon kevés pályán

(közel kétszer annyit fékeznek, mint például Szuzukában), ezért a Hungaroring a fékrendszereket úgy is nagy igénybevételnek teszi ki, hogy nincsenek rajta olyan óriási lassítások, mint például Montrealban.

Visszavág a Mercedes?

A Ferrari az elmúlt években egyáltalán nem teljesített rosszul a Hungaroringen, 2015-ben és 2017-ben Sebastian Vettel nyert a mogyoródi dombok között, és az időmérő edzésig tavaly is volt erre esélye, az esőben azonban a Mercedes kihasználta a fölényét, a pole pozíció megszerzése után Lewis Hamilton pedig meg sem állt a dobogó tetejéig. A Hockenheimben történtek után a címvédőnek már csak mentálisan is jót tenne, ha betegségét maga mögött hagyva hetedszer is meg tudná nyerni a Magyar Nagydíjat. Hamilton azok után, hogy elmondása szerint még sosem volt annyira beteg, mint a Német Nagydíj alatt, az összes nyilvános szereplését lemondta a budapesti forduló előtt, hogy a lehető legpihentebben szállhasson csatába. „Hazamegyek és szerintem csak alszom a következő pár napban, megpróbálok kilábalni ebből. Nem igazán javult jelentősen, de remélhetőleg a következő pár napban fog. Megpróbálok biztosra menni, hogy a lehető legegészségesebb legyek a következő futamra" – nyilatkozta még Hockenheimben.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elárulta, hogy visszatérve a főhadiszállásra kivesézték, hogy mit rontottak el Hockenheimben, és min kell változtatniuk a jövőben, majd rátért arra, hogy a Hungaroring kedvezhet az autójuknak. Az utóbbi években ez egy kihívást jelentő pálya volt nekünk, viszont tavaly így is nyerni tudtunk, az idén pedig van néhány okunk azt feltételezni, hogy versenyképesebbek lehetünk, mint az utóbbi szezonokban. A Ferrari nagyon erős a rövid pályákon az idén, arra számítunk, hogy Budapesten is az lesz, a Red Bull pedig az utóbbi háromból két versenyt is megnyert."

A Mercedes Hockenheimben száraz körülmények között is lassabbnak tűnt a Ferrarinál, a hétvége nagy kérdése tehát az lehet, hogy a vörösök valóban előreléptek-e, és egy hosszú egyenesekben nem bővelkedő pályán is fel tudják venni a versenyt legfőbb riválisukkal, vagy a Hungaroringen azért még kijön a Mercedes kanyarokban mutatott fölénye.

Bottas utolsó esélye a bizonyításra?

Amennyire csalódott lehetett Esteban Ocon, a Mercedes tartalékpilótája a szezon elején Valtteri Bottas szárnyalását látva, annyira lehet derűs a kedve most. A fiatal francia pilóta dörzsölheti a tenyerét, Toto Wolff csapatfőnök ugyanis elárulta, hogy augusztusban döntenek Bottas jövőjéről (ez nem jelenti, hogy be is fogják jelenteni a döntést), addig pedig már csak egy verseny van hátra.

Az osztrák üzletember Silverstone-ban még azt mondta, hogy ottani teljesítményével a finn egy lépéssel közelebb került a hosszabbításhoz, Hockenheimben azonban már nem volt ennyire határozott, és inkább a csapat hosszú távú jövőjét emlegette a döntés kapcsán, ami aligha jelenthet jót Bottasnak.

Minderre jött rá vasárnap a világbajnoki pontverseny ezüstérmesének óriási hibája, amivel eldobta a biztos negyedik helyet, és megfosztotta a Mercedest a lehetőségtől, hogy legalább egy dobogós helyezéssel kozmetikázza katasztrofális jubileumi hétvégéjét.

Wolff nem is volt boldog és közölte, hogy Bottasnak 18 pontot kellett volna szereznie.

„A bajnoki küzdelemben szép kis pontmennyiséget szerezhetett volna, hogy közelebb kerüljön Lewishoz. Nagy ugrás lett volna, de nem történt meg, miközben jó esélye lett volna visszazárkózni. Talpra kell állnia, ha bajnoki címet akar nyerni, ezekből a nagy hullámvölgyekből is erősen kell visszatérjen. A múltban megmutatta, hogy képes erre."

A Magyar Nagydíj tehát kiemelten fontos lehet Bottas jövőjének szempontjából, mert bár nyilván nem egyetlen futam alapján fog dönteni a Mercedes, mégis egészen más úgy megvitatni a finn jövőjét, hogy a legutóbbi versenyen jól ment, mint úgy, hogy a falban végezte. Tekintve, hogy Hamilton tradicionálisan jó a Hungaroringen, 6 sikerével pedig egyedül tartja a győzelmi rekordot, Bottasnak nagyon nehéz dolga lesz.

Vettel végre magára talál?

Amennyiben csak a statisztikát nézzük, Sebastian Vettel csodát tett Hockenheimben azzal, hogy a 20. helyről rajtolva másodikként végzett, a valóság azonban az, hogy ha a verseny végére nem szárad fel a pálya, valószínűleg dobogón sem végez.

Jolyon Palmer, a Renault korábbi pilótája szerint Vettel semmi különlegeset nem csinált, csak érett versenyzést bemutatva a minimumra szorította a hibáinak számát, ami persze egyáltalán nem lebecsülendő, sőt, a négyszeres világbajnok legnagyobb problémája pont az az elmúlt egy évben, hogy túlságosan hajlamos a hibázásra. Ezt Németországban nem tette meg, vagyis egyszer mégis, az utolsó körben lecsúszott a bukótérbe a 8-as kanyarban, ami kis híján a második helyébe került, összességében azonban sikerült elkerülnie azt, amit Hamiltonnak, Bottasnak és Leclerc-nek nem.

Hogy még mindig nem érzi magát komfortosan az SF90-ben, az vizes körülmények között jól látszott, a sokáig előtte autózó Kimi Räikkönennel sem tudta tartani a lépést, és a futam nagy részében a nyolcadik hely körül autózott, majd a pálya felszáradásával elkezdte kihasználni a Ferrari erőfölényét, és meg sem állt a második helyig. Száraz körülmények között a Scuderia diktálta a tempót tavaly és tavalyelőtt is a Hungaroringen, úgyhogy akár még feküdhet is nekik a pálya, az idei autójuk gyengeségeit elnézve azonban már gyűlnek a kérdőjelek. Fontos lesz látni, hogy ez a verseny további megerősítéssel szolgál-e arról, hogy az autónk javult a különböző típusú pályákon – mondta Mattia Binotto csapatfőnök. – Számíthatunk majd a korábban bevetett fejlesztésekre, valamint néhány új aerodinamikai frissítésre is. Természetesen arra is koncentrálunk, hogy megoldjuk a Hockenheimben jelentkező technikai gondokat, hogy többé ne fordulhassanak elő."

A Red Bull lenne a favorit?

Miután Max Verstappen az utóbbi három futamból kettőt megnyert, a Hungaroringre sem érkezik éppen esélytelenül, mivel a kanyargós aszfaltcsík amúgy is a Red Bull erősebb pályái közé sorolható a szezonban. Monacóval egyetemben itt sem akkora a motorerő szerepe, az ezen a téren a Mercedes és a Ferrari mögött lemaradásban levő Honda-erőforrás tehát nem jelent akkora deficitet az energiaitalosoknak.

„Remélhetőleg jó eredménnyel fogunk tudni elmenni a nyári szünetre. Hockenheimben gyorsak voltunk száraz körülmények között is, egy száraz futam esetén is bíztunk volna benne, hogy az esélyesek között lehetünk” – nyilatkozta Christian Horner a Német Nagydíj után. A Hungaroring ismét egy másfajta kihívás lesz, elméletileg jobban kedvezhet nekünk, mint a korábbi helyszínek, de lehetetlen jósolni, már csak amiatt is, mert láthattuk, hogy a gumiknak az idén milyen fontos a szerepe."

A 4381 méter hosszú pálya Verstappen elmondása szerint az egyik kedvence, de nemcsak neki, hanem Pierre Gaslynak is. A franciával egyébként hasonló a helyzet, mint Bottasszal, azaz égető szüksége lenne a jó eredményre, mert bár Helmut Marko szerint a szezon közben nem lesz veszélyben a helye, még pár rossz verseny, és a dolgok könnyen megváltozhatnak.