Toto Wolff, a Mercedes, valamint Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke sem zárkózik el attól, ha visszahoznák a versenyek alatti tankolást a Forma-1-be, csak ésszerűen kell csinálni, hogy ne szálljanak el miatta a költségek.

Miután Jean Todt, az FIA elnöke felvetette, hogy a 2021-es nagy szabályváltozások során vissza lehetne hozni a Forma-1-be a legutóbb 2009-ben jelen levő futam közbeni tankolást, akadtak, akik pozitívan fogadták a 73 éves francia javaslatát, míg mások csak a fejüket csóválták, mondván a kölségek csökkentéséért vívott harccal egyáltalán nem egyeztethető össze a 2010-re pont emiatt betiltott utántöltés. Ezzel együtt egyre többen vannak, akik nem tartanák ördögtől valónak az újbóli bevezetést, ha az észszerű keretek között tartja a költségeket.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke egyből Todt javaslata után arra az álláspontra helyezkedett, hogy az újratankolással csak ismét eltolódnának a stratégiák abba az irányba, hogy a csapatok a bokszban próbálják kijátszani a másikat ahelyett, hogy a pályán dőlne el a küzdelem, ezért ő ellenzi, hogy visszatérjen a tankolás. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke ezzel szemben nem zárkózott el az újbóli bevezetésétől. „A szabályok minden egyes elemét meg kell vizsgálnunk, hogy működhet-e vagy sem? Az újratankolás nyilvánvalóan szórakoztató, egy újabb kiszámíthatatlansági faktor, hogy valami történhet. A versenyek elején sokkal könnyebbek lesznek tőle az autók, így a versenyzők keményebben nyomhatják a gázt" – mutatott rá az előnyökre az osztrák üzletember.

„A hátulütője talán az, hogy a futamok kicsit kiszámíthatóbbá válnak, mert mindenki ugyanolyan taktikát fog követni – hívta fel a figyelmet a negatívumokra Wolff. – Ez az elsődleges, a másik dolog pedig, hogy próbálunk költséget csökkenteni, ez pedig egy kicsit növelni fogja azokat. Úgyhogy szerintem az újratankolásnak inkább elméleti, mintsem valódi hatása lenne, de mindent észszerűen ki kell elemezni, majd meg kell hozzuk a legjobb döntést."

Jean Todt megmosolyogtatónak nevezte, hogy akadnak, akik a költségeket emlegetik a tankolás újbóli bevezetésénél, miközben a csapatok valóságos palotákat húznak fel a paddockban az európai futamokra, szintén nem kevés pénzért.

Günther Steinernek, a Haas csapatfőnökének van is javaslata arra, hogy miként lehetne a költségek szinten tartásával visszahozni az újratankolást.

„Én nagyon izgalmasnak találom a tankolást, jobbá teheti a showt, de okosan kell döntenünk róla, nem szabad egyszerűen bevezetnünk, hogy még több ember kelljen a bokszkiállásokhoz. Talán összességében is kevesebb embernek kellene dolgoznia a kiállások alatt. Úgyhogy ha okosak vagyunk, akkor egy nagyon egyszerű eszközt tervezünk az újratankoláshoz és nem alkalmazunk hozzá még öt embert. Megfelelően kell kezelnünk, hogy javítson a shown, de ne növelje a költségeket."