Tanácstalanul állnak a Mercedes-mérnökök a Ferrari motorja előtt

Nem igazán értik a rivális csapatok, köztük a Mercedes mérnökei, hogy a Ferrari miként tud akkora erőfölényre szert tenni a motorjával az időmérő edzéseken, valamint ezután miért nem kamatoztat ebből semmit a versenyen.

Miközben a Ferrarinál továbbra is azzal vannak elfoglalva, hogy valahogy csökkentsék a lemaradásukat a Mercedeshez képest, a riválisok érdekes jelenséget figyeltek meg a vörösöknél, ami Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon vált igazán szembetűnővé. Míg a maranellóiak az időmérőn képesek voltak felvenni a versenyt az Ezüstnyilakkal – Charles Leclerc sokáig a pole pozíció legnagyobb esélyesének tűnt, majd a Q3-ban is csak 8 századdal maradt el Valtteri Bottastól – addig a futamon továbbra is tetemes a lemaradásuk. Az Auto Motor und Sport értesülései szerint a riválisok arra gyanakodnak, hogy a Ferrarinál a bokszban mesterkednek valamin, ami miatt egyetlen időmérős körre jóval több lóerő áll Leclerc és Sebastian Vettel rendelkezésére.

Az, hogy a Ferrarik a leggyorsabbak az egyenesben, önmagában véve nem jelent újdonságot, ezt a fölényüket a versenyen a jelek szerint azonban semennyire sem tudják kamatoztatni. A GPS-adatok alapján egy időmérős körön továbbra is 3-8 tizedet nyernek az egyenesben a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest, a versenyen azonban eltűnik az előnyük, elég csak megnézni a Red Bullokkal vívott csatáikat a Brit Nagydíjon, Leclerc-nek például tíz körre volt szüksége, hogy levadássza Pierre Gaslyt, akit így sem egy egyenesben, hanem a 3-as kanyarban bemutatott bevetődéssel előzött meg.

Miközben az eddigi tíz futamból hat időmérőn valamelyik Ferrari érte el a legmagasabb sebességet, a versenyen ez az arány mindössze tízből kettő,

Franciaországban és Ausztriában is segítette azonban a szélárnyék a hátulról felzárkózni kénytelen Vettelt. Az AMuS, természetesen név nélkül, a Mercedes egyik mérnökét idézi, aki a csapat GPS-es mérései alapján egyértelmű tendenciát lát a Ferrarinál.

Az edzéseken a Ferrari akár 30 kilowatt (40 lóerő) extra teljesítményt is elő tud húzni bizonyos körökben, vasárnaponként ez azonban még egyszer sem történt meg, még annyi időre sem, hogy egyetlen egyenes erejéig támadjanak, vagy védjék a pozíciójukat, nemhogy egy teljes körre. Hozzánk képest sokkal több erőt veszítenek vasárnapra." Ez a különbség Franciaországban és Ausztriában nem volt olyan szembetűnő, mint Silverstone-ban, az előbbi két versenyen ugyanis a meleg miatt a Mercedesnek is jelentősen vissza kellett fognia a tempót.

A nagy kérdés a riválisoknál tehát főként nem az, hogy hova lesz a Ferrari teljesítményfölénye vasárnapra, hanem sokkal inkább az, hogy az időmérőn hogyan tudnak ennyi extra energiát előcsalogatni a motorból azok után, hogy az FIA számos kiskaput bezárt már az extra olajtartállyal és az akkumulátorral való trükközés miatt, valamint miért nem tudják ezt a teljesítménytöbbletet legalább néhány egyenes erejéig felhasználni a versenyen. Ezen kívül egy másik tendencia is megfigyelhető volt az utóbbi futamokon:a vörös autók már az időmérőn sem voltak akkora előnyben a riválisokhoz képest az egyenesben, mint a szezon korábbi szakaszában, ez vélhetően annak tudható be, hogy a Scuderia saját bevallása szerint is kész beáldozni a végsebességből a leszorítóerő érdekében, a legutóbbi fejlesztések is vélhetően már ezt az utat képviselik.