Kiborult a Haas csapatfőnöke: Elfogadhatatlan a pilóták újabb ütközése

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke szerint elfogadhatatlan, hogy Romain Grosjean és Kevin Magnussen ismét összeütköztek, amivel csak mélyebber ásták a gödröt, amiben jelenleg az egész csapat van, mivel nem tudták összehasonlítani a régi és az új autót a Brit Nagydíjon. Steiner olyan mérges volt, hogy nem is ült le megbeszélni a dolgot a versenyzőivel.

Nem elég, hogy nem működnek a fejlesztéseik, szenvednek a gumikkal, a Brit Nagydí előtt pedig még a főszponzoruk körül is állt a bál, a Haas versenyzői Barcelona után ismét összeütköztek, aminek kettős kiesés lett a vége. Günther Steiner csapatfőnöknek abból a szempontból is déjá vu-je lehetett, hogy Romain Grosjean és Kevin Magnussen a tavalyi silverstone-i futamon is összement, a különbség az akkori esethez képest, hogy most két kanyarral tovább bírták, és a rajt utáni hármas helyett az ötös kanyarban értek össze. Steiner elfogadhatatlannak nevezte az esetet, annak tükrében pedig főleg, hogy miben állapodtak meg a Spanyol Nagydíj után.

A brit futamra Romain Grosjeannál a csapat visszaváltott az év eleji specifikációjú autóra, míg Magnussen maradt a Barcelonában bevetett változatnál, hogy az istálló összehasonlíthassa a kettőt, így próbálva rájönni az utóbbi időszakban mutatott szenvedésének okára. Az adatok azt mutatják, hogy az újabb kocsi egyértelműen több leszorítóerőt generál, Grosjean viszont jobban érzi magát a régiben, ráadásul az időmérőn gyorsabb is volt Magnussennél. A rajt után is a dán előtt haladt, aki azonban a négyes kanyarban kívülről mellé fordult,

majd az ötösben megpróbálta mellette maradva megelőzni csapattársát, de már nem maradt elég helye, ráfutott a rázókőre, eközben a két autó összeért.

Az eredmény: mindkét autónál hátsó defekt (Grosjeannál jobb, Magnussennél bal), ami miatt – bár mindketten vissza tudtak állni egy kerékcsere után a versenybe – később feladni kényszerültek a futamot.

„Nagyon csalódástkeltő verseny volt ez nekünk, persze, most azt mondom, ami egyébként is nyilvánvaló. A legjobb dolog, amit a pilótáink magukkal hoztak a csatába, egy ásó volt, amivel mélyebbre ásták a gödröt, amiben jelenleg vagyunk – nyilatkozta a futam után Günther Steiner csapatfőnök. – Most haza kell mennünk, össze kell szednünk magunkat és megnéznünk, hogy mit teszünk a folytatásban."

Nem ez az első eset, hogy az idén összeütközik a két Haas-pilóta, a mostani szituáció azonban amellett, hogy megfosztotta bármilyen eredmény elérésétől a csapatot, azért is rosszabb, mert az istálló a futamon szerette volna összehasonlítani a régi és az új autót, majd az adatok alapján megtalálni a választ arra, hogy utóbbi miért nem hozza a várt teljesítményt. „Mindketten bajban vannak, elfogadhatatlan, ami történt. Elég világosan elmondtam nekik a Barcelonában történtek után, hogy mit ne tegyenek – mondta Steiner. – Jelenleg nehéz helyzetben vagyunk, próbálunk rájönni, hogy mi a gond az autónkkal, mindenki pokolian keményen dolgozik, majd amikor esélyünk adódik, amikor úgy tűnik, hogy rendben van a versenytempónk, egymásnak mennek az ötödik kanyarban. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Mindenki keményen dolgozik, hogy kikászálódjunk a gödörből, amiben vagyunk. Összehozzuk szinte a lehetetlent, majd mikor esélyünk adódik pontot szerezni, vagy legalább tanulni valamit ahhoz, hogy előrelépjünk, ilyesmit tesznek."

Steiner elárulta, hogy a barcelonai futam után leült beszélni a versenyzőkkel, a folytatásra nézve pedig a lelkükre kötötte, hogy egymással szemben inkább legyenek előzékenyek, és ha a csapat úgy ítéli meg, hogy valamelyiküknek igaza van, majd helyreállítja köztük a sorrendet. Barcelonában azt mondtam nekik, ha valamelyikük úgy érzi, hogy bár neki van igaza, mégis pozíciót veszít a másikkal szemben, akkor hagyja veszni azt, majd én visszaadom neki. A világos utasítás az volt, hogy még ha annak is kell meghátrálnia, aki jogosan birtokolná a pozíciót, hátráljon meg, majd a verseny későbbi szakaszában elrendezzük. Ez volt az instrukció."

A csapatfőnök egyelőre nem tudja, hogy milyen következménye lesz a pilótái mostani ütközésének, a verseny után csak röviden beszélt velük.