Gasly a dobogóra vágyott, főnöke így is elégedett vele

Némi szerencsével, de Pierre Gasly beállította F1-es pályafutása eddigi eredményét a Brit Nagydíjon, de Christian Hornerhez hasonlóan kissé szomorú volt, mert lemaradt a dobogóról.

Izgalmas csatákat vívott a két Red Bull a két Ferrari ellen lényegében az egész Brit Nagydíj során, de végül Charles Leclerc szerezte meg a két Mercedes mögött a dobogó 3. fokát Pierre Gasly és Max Verstappen ellen. A francia pilóta ezzel beállította F1-es pályafutása eddigi legjobb eredményét, amit még a Toro Rosso-Hondával ért el a tavalyi Bahreini Nagydíjon.

Gasly az elmúlt hetek során kínos pillanatokat élt át, mert teljesítménye alaposan elmaradt Verstappenétől, két héttel ezelőtt, Ausztriában csapattársa le is körözte őt, és bár ezúttal is kellett a holland pilóta és Sebastian Vettel balesete ahhoz, hogy legyőzze Verstappent, ő és csapatfőnöke is elégedett volt a silverstone-i szerepléssel.

„Igen izgalmas verseny volt, jókat csatáztunk a Ferrarikkal, és ez a legjobb eredményem is eddig az évben – nyilatkozta Gasly a Sky Sports műsorában. – Ugyanakkor, versengő alkat évén, kissé szomorú is vagyok, mert a dobogó nem volt messze, az szép lett volna, de mindent összevetve, erősek voltunk a hétvégén, nagyot léptünk előre, és ez pozitívum.”

Gasly küszködését látva a Red Bull előírta a számára, hogy Verstappen beállításait használja kiindulási alapként, ez a Brit Nagydíjon egyelőre működik náluk.

„Elnézve Max utolsó néhány versenyét, és most az enyémet is, megvan a tempónk, úgyhogy ezt kell folytatnunk. Sok változtatást elvégeztünk, mindegyik bevált, de még mindig nem tökéletes a helyzet, fejlődnünk kell még. Ha minden hétvégén ilyenek lesznek a vasárnapjaink, akkor az igen izgalmasnak ígérkezik” – tette hozzá.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is méltatta a francia versenyzőt: „Pierre remek hétvégét zárt, nagyot lépett előre, és úgy érzem, ma legalább a dobogó legalsó fokára fel kellett volna állnunk – vélte. – Pierre az elején megelőzte Sebet, aztán Max és Leclerc is kerék a kerék ellen csatázott a bokszutcából kifelé hideg gumikon, a Forma-1-nek erre van szüksége.”

Horner elmondta, nem érez semmi különöset azért, mert Verstappent pont Vettel ütötte ki a pályáról, de nem tagadta, hogy mérges a történtek miatt.

„Nagyszerű volt a csapatmunka, a kerékcserék, kár érte, hogy Seb elvétette a fékpontot, és majdnem felküldte [Verstappent] a kerítésre. Megdöbbentő, hogy az autó tudott menni tovább, teljesen arra számítottam, hogy ki fog majd szállni belőle – mondta. – Bosszantó ez, nem számít, hogy ki okozza, amíg az ember saját pilótája is érintett. Iszonyú idegesítő.”