Vettel: Az új szabályokon is múlik, hogy maradok-e az F1-ben

A német pilóta Ausztriában azt nyilatkozta, jövőre is a mezőny tagja lesz, utána viszont a 2021-től megjelenő új szabályoktól is függővé teszi, hogy marad-e az F1-ben.

Sebastian Vettel esetleges visszavonulása az idei szezon egyik visszatérő témája, miután a német pilóta tavaly augusztus óta nem tudott futamot nyerni, olykor meggyűlt a baja ifjú csapattársával, Charles Leclerc-rel, alkalmanként látványos hibákat követ el, és Kanadában a sportfelügyelők döntése ellen is felszólalt, egyszerűbb sportszabályzatot követelve.

Vettel legutoljára az előszezon során látszott boldognak az idei Ferrari teljesítményét látva, de a futamok során kiderült, hogy várhatóan csak a 3. helyért küzdhet az egyéni világbajnokságban. A német pilóta bevallottan hagyománytisztelő, nem rajong a 2014-től bevezetett hibrid erőforrásokért, és kijelentette, az új technikai szabályokon is múlik, hogy folytatja-e a versenyzést.

„Természetesen. Igen, majd meglátjuk, hogy az autók, a formula izgalmas marad-e – nyilatkozta az Autosportnak. – Nyilván ketyeg az óra. Jó, hogy minket is megkérdeztek, elmondtuk a véleményünket, és ezt később is megtesszük. Remélhetőleg a sportág most a megfelelő irányba indul majd el, fejlődni fog, és lehetővé teszi, hogy versenyezzünk, próbatétel elé állítsuk magunkat, és kihasználjuk a készségeinket.”

A 2021-es technikai szabályokat várhatóan októberre véglegesítik, de egyre többen tartanak attól, hogy a várt nagy forradalom elmarad.

Az F1 jogtulajdonosa, a Liberty Media nagy tervekkel vágott neki a 2021-es kereskedelmi megállapodások előkészítésének és az FIA-val együttműködve a technikai szabályokat is úgy szeretnék kialakítani, hogy a versenyzés izgalmasabb, kiegyenlítettebb és olcsóbb legyen, de az már szinte biztos, hogy az idei autók jellegzetességeit meghatározó erőforrások nem sokat változnak.

A pilóták rendszeresen panaszkodnak, hogy a mostani autókkal nem lehet rendesen versenyezni, nehezen követik egymást, sokszor kell spórolni az üzemanyaggal, a gumikkal vagy az erőforrás élettartamával, és visszatérő kritika az is, hogy az autók túl nehezek, elsősorban a hibrid rendszer akkumulátorai és a verseny közbeni tankolások elhagyása miatt.

Nagy tempónál élenjárók, alacsony tempónál sem mondanám, hogy a legrosszabbak

– mondta Vettel a mostani autókról. – Egyszerűen túl nehezek, ezt nem szeretem. Amikor először vezettem Forma-1-es autót, minden sebességtartományban nagyon izgalmas volt. A futamok is sprintversenyek voltak, ami nagyszerű volt, mert az autót és a gumikat is lehetett hajszolni minden körben.”

„Ez kissé megváltozott. Bizonyos versenyeken többet kell foglalkozni az autó menedzselésével, másokon kevesebbet. Valamennyire erre mindig szükség lesz, és ez így rendben is van, mert az eszünket is használni kell, nem csak a lábunkat és a kezünket, de akkor is a leggyorsabb srácot kellene a leginkább jutalmazni.”

Vettel a Brit Nagydíj előtt tartott megemlékezésen a versenyzők képviseletében megindító beszédet tartott az F1 néhai versenyigazgatója, Charlie Whiting tiszteletére.

„Az F1 a motorsportok csúcsa, ennél gyorsabb autókkal nem lehet üldözni egymást és az időt, de miattad is a legmagasabb szintet jelenti – méltatta Whitingot, akinek fia indítja majd a vasárnapi Brit Nagydíjat. – Biztonságosabbá tetted ezt a hajszát a generációnk számára. Az autóinkat az összes többinél biztonságosabbnak tartjuk. A mi autóinknak nevezzük ezeket, de nagyban kötődnek hozzád is” – mondta a négyszeres világbajnok.