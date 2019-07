Lando Norris: Nem is tudom, mennyit keresek a McLarennél

A brit újonc örül, hogy jövőre is a McLaren pilótája lehet, és közben nem szeretne megváltozni, inkább önmaga miatt akar szerethető maradni.

Az elmúlt évek során több fiatal pilótát is bedarált a McLaren gépezete, Lando Norris azonban aligha jut Kevin Magnussen vagy Stoffel Vandoorne sorsára, mivel a brit újonc szerződését is meghosszabbították a 2020-as szezonra. Korábbi sajtóhírek szerint Norris fizetésemelést kért, de a Press Association úgy tudja, nem emelkedik a pilóta évi 400 ezer fontra becsült juttatása.

Norris az első 9 futamból 4 alkalommal zárt pontszerző helyen, kétszer lett 6. helyezett, ezzel 22 pontot gyűjtött, és az összetett 8. helyén áll, közvetlenül a 30 pontos Carlos Sainz Jr. mögött. Elárulta, nem törődött azzal, hogy minél hamarabb megújítsák a szerződését.

„Jó látni, hogy a McLarennél hisznek bennem, és meg is erősítették, hogy eddig jó munkát végeztem – nyilatkozta a Press Associationnek. – Nem erőltettem, nem mondogattam, hogy Silverstone előtt megállapodást akarok kötni, a múlt héten a semmiből jött a döntés. Részemről nem sok minden változik, mert nem foglalkoztatott vagy aggasztott a dolog, de nagyobb önbizalmat ad.”

A dollárokkal meg a bevételekkel kapcsolatban nem is emlékszem, mi van a szerződésemben. Ez nem aggaszt, rendben van.”

Norris vagyonos családból származik, jó iskolákba járt, és a versenyzői pályafutása során is sikeres volt, magabiztos teljesítménnyel megnyerte az F3-as Európa-bajnokságot, az F2-ben pedig 2. helyezett lett George Russell mögött. Mégsem szállt a fejébe a dicsőség, F1-es pilótaként is humoros, szerethető figura maradt a közszereplései során és a közösségi médiában is.

„Nem akarok nagyképűnek tűnni, és azt mondani, hogy az eredményeim magukért beszélnek, de elnézve, hogy hányan jöttek és mentek itt az évek során, a McLaren állásfoglalása a legjobb módja annak, hogy tudjam, hol is tartok. Ők úgy érzik, jó munkát végzek – mondta Norris. –

Csak az bosszant, hogy a legutóbb már megismertek a kisboltban, de leginkább azért, mert az utcai McLarenemmel álltam meg.

„Nekem tetszik, ahogy eddig mentek a dolgok, nem is akarom, hogy megváltozzanak. Nem akarom, hogy az emberek a foglalkozásom miatt barátkozzanak velem, inkább azért, aki vagyok” – szögezte le a Bristolból származó fiatal.

A Reutersnek hozzátette: „Kéne vennem egy öltönyt, meg egy inget. Néha eszembe jut, hogy többször kellene hordanom. Csak egy szmokingom van, amit a McLarentől kaptam. Néha gondolok arra, hogy jobban kellene öltözködnöm, de ezen kívül nincs másra szükségem.”

Felívelő pályán

Norrist tavaly a Toro Rosso is csábította, de a McLaren nem engedte el őt, és az idei szezonra versenyzői ülést is adtak neki, ami számára is kedvező időzítés, mert a csapat a sor végéről a középmezőny élére ugrott, és megerősített szakembergárdával készülnek a 2020-as idényre.

„Lando jó helyen van, így, ha sikeresebb lesz, mi is azzá válunk, együtt fogunk nyerni – nyilatkozta főnöke, Zak Brown. – Figyelembe véve, hogy Lando és Carlos milyen jól szerepel, az átigazolási szezon elején már tudjuk, hogyan folytatjuk jövőre, így ez a bejelentés kizárja a lehetséges mozgásokkal kapcsolatos spekulációkat.”