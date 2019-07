Ferrari: Egyszeri eset volt az ausztriai jó szereplés

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke nem szolgált jó hírekkel azoknak, akik az istálló osztrák versenyhétvégén mutatott biztató tempóját látva abban kezdtek reménykedni, hogy a vörösök mostantól minden futamon a győzelemért fognak harcolni. A svájci szakember szerint nagyrészt a pályának köszönhették a jó teljesítményüket.

A Ferrari a Franciaországban bemutatott szenvedése után üdítően gyors volt az Osztrák Nagydíj versenyhétvégéjén, amivel nemcsak az olaszok drukkerei, hanem az egész Forma-1 sokat nyert. Mattia Binotto csapatfőnök a GPhírek részvételével zajló futam utáni sajtóbeszélgetésen ugyanakkor nem szolgált jó hírekkel azoknak, akik egyből öldöklő csatát kezdtek vízionálni a vörösök és a Mercedes között a szezon hátralevő részére, a svájci szakember szerint egyelőre ugyanis még nem tartanak ott, hogy minden pályán versenyképesek legyenek.

A Ferrarinál bizakodtak, a Mercedesnél pedig agódtak az Red Bull Ringre érkezés előtt, hiszen nem elég, hogy az Ezüstnyilakat a meleg is hátráltatta, még a pálya is a maranellói riválisnak kedvezett. A vörös autók a teljes versenyhétvégén gyorsak voltak, és bár Charles Leclerc-nek nem jött össze a győzelem, ideális esetben mindkét SF90-esnek a dobogón kellett volna végeznie. A Scuderia csapatfőnökétől a futam után megkérdezték, hogy a jobb tempó kizárólag a hosszú egyenesekből álló vonalvezetésnek volt-e köszönhető, vagy az autó is fejlődött,

mire Binotto – bár nem zárta ki, hogy utóbbi is benne van a pakliban – előbbit nevezte meg okként.

„Egyértelműen a pálya jellegzetességei jelentették a fő tényezőt. Már előzetesen is úgy gondoltuk, hogy a Francia Nagydíj nehéz hétvége lehet nekünk, ahogyan azt is tudtuk, hogy Ausztriában jobbak lehetnek az esélyeink. Ezzel együtt az autót is fejlesztjük, úgyhogy [a jó szereplés] a két tényező együttes hatása. Paul Ricardra az autó fejlődött Barcelonához képest, majd Ausztriában újabb fejlesztések kerültek rá, amelyekkel a jó irányba indultunk el."