Hamilton: Ausztriában kijöttek a Mercedes gyengeségei

A túlmelegedés megfosztotta a Mercedest, hogy az Osztrák Nagydíjon a győzelemért küzdhessenek, de Lewis Hamilton így sem volt csalódott, pedig az idén először még a dobogóra sem ért oda.

Ausztriában megszakadt a Mercedesek 10 verseny óta tartó győzelmi sorozata, így nem tudták beállítani a McLaren 1988-ban felállított csúcsát. Lassan nem lenne túlzás azt állítani, hogy átok ül ezen a rekordon, az Ezüstnyilak ugyanis már kétszer is eljutottak oda, hogy zsinórban 11 versenyt nyerhetnek, 2016-ban Barcelonában Lewis Hamilton és Nico Rosberg ütközése, Malajziában pedig előbbi motorhibája fosztotta meg őket a 11. sikertől.

A Red Bull Ringen ezúttal nem volt ilyen látványos oka a győzelem elmaradásának, mindkét autó túlmelegedéssel küzdött, ami miatt esélyük sem volt harcba szállni az első helyért.

Bottas és Hamilton a harmadik, illetve a negyedik helyről kezdhette meg a versenyt, a finn ezen a helyen is végzett, az ötszörös világbajnokot azonban még a kilencedik helyről rajtoló Sebastian Vettel is megelőzte. Bottasnak sokáig a második hely is kinézett, a gumijait remekül életben tartó Verstappen azonban a hajrában megelőzte. Sok hasznos leckét tanultunk, a jövőben tennünk kell róla, hogy jobb teljesítményt nyújtsunk – nyilatkozta Bottas a Sky Sportsnak. – A győzelem ma elérhetetlen volt, ez bizonyos szemszögből ébresztőt jelentett, hogy nem mindig egyszerű a dolgunk, és igyekeznünk kell, ha újra nyerni akarunk."

A finn pilóta elmondta, hogy a túlmelegedő autó miatt sem támadni, sem védekezni nem tudott rendesen, a végén pedig már csak a túlélésre ment.

„Elég nehéz volt ma a túlmelegedés miatt, sokat kellett vitorláznunk a féktávokon és nem használhattuk az erősebb motorüzemmódokat, helyette biztonsági üzemmódban kellett mennünk. A körülmények ismeretében örülök, hogy a dobogón végeztem és hoztam három pontot Lewison."

A hétvége korábbi részében mindkét versenyző többször említette, hogy nehéz versenyre számít a meleg miatt, Bottas azonban elismerte, hogy ennyire azért nem gondolták, hogy nehéz lesz. „Egyértelműen komolyabb gondban voltunk a túlmelegedés miatt, mint amire számítottunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz és vitorláznunk kell majd a féktávon, de nem gondoltuk, hogy ekkora mértékben."

Mindennek tetejébe jött még az, amit az aerodinamikával veszítettünk amiatt, hogy meg kellett nyitni a kasztnit, de a motorerő érintett rosszabbul minket."

Lewis Hamiltonnak ugyanez volt a gondja, a kerékcseréje során ráadásul még első szárnyat is kellett cserélni a Mercedesén, amivel rengeteg időt veszített. A két kiállással versenyző Vettel így is csak a végén előzte meg.

„Nem érzem úgy, hogy le kellene írnom ezt a hétvégét. Ötödik lettem, pontokat szereztem, most pedig tovább kell lépnünk. Amennyire én tudom, a Ferrarik és a Red Bullok nem szenvedtek a túlmelegedéssel, nekünk viszont egyértelműen komoly gondot jelentett. Jó volt a tempónk, de egyszerűen nem tudtunk versenyezni, ez a pálya felszínre hozta az autónk hiányosságait" – nyilatkozta a Sky Sportsnak.