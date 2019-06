Sebastian Vettel értetlenül áll azelőtt, hogy egyesek már a szezon végi visszavonulásáról találgatnak, mivel még csak erre utaló nyilatkozatot sem tett soha. A négyszeres világbajnok egyelőre az idei évet sem írta le, ahogyan csapattársa, Charles Leclerc sem, aki még a világbajnoki címet is elérhetőnek tartja, ehhez azonban rövid időn belül a Mercedes elé kell kerüljenek.

Annak ellenére, hogy 55, illetve 80 pontos hátrányban vannak a pontversenyt vezető Lewis Hamiltonnal szemben, a Ferrari pedig 118 ponttal van lemeradva a Mercedestől, Sebastian Vettel és Charles Leclerc sem temeti még a vörösök idei szezonját, utóbbi még a vb-címről sem mondott le.

A négyszeres világbajnok amellett, hogy mérsékelt optimizmussal várja a Kanadai Nagydíjat – amelyet papíron a legjobb esélynek tart az Ezüstnyilak legyőzésére a bahreini futam óta – ismét elmondta, hogy egyáltalán nem tervez visszavonulni, és még csak erre utaló kijelentést sem tett sosem.

A Vettel visszavonulását pedzegető pletykák a Monacói Nagydíjon ütötték fel a fejüket, a 2007 óta a Forma-1-ben versenyző német pilóta pedig bár még csak 31 éves, az utóbbi egy évben feltűnően sokat hibázik, és fiatalabb csapattársával is nehezen veszi fel a versenyt.

Kanadában ugyanakkor megerősítette, hogy 2020 végéig szerződése van jelenlegi csapatával, amellyel mindenképpen szeretne felérni a csúcsra, ezért nem is érti, hogy miért terjesztenek róla ilyeneket.

„Nem tudom, hogy honnan jöttek a pletykák, soha nem mondtam semmi ilyesmit. Úgy gondolom, hogy akkor hagyhatom abba a versenyzést, amikor csak akarom, a csapat pedig valószínűleg kirúghat, amikor csak akar. Én nagyon boldog vagyok velük, remélem, hogy ők is azok velem. Éhes vagyok a sikerre, van egy küldetésem. Az egyetlen dolog, ami számít nekem, hogy a Ferrarival nyerjek, ezért dolgozom. Jelenleg nem nyerünk, úgyhogy még van dolgunk."

Vetteltől megkérdezték azt is, hogy szerinte honnan eredhetett a pletyka, tett-e esetleg erre utaló nyilatkozatot bárkinek, ő azonban állítja, még csak olyasmi sem hagyta el a száját, amiből valaki erre asszociálhatott volna. „Nem tudom, hogy ki találta ki ezt, szerintem olyasmit sem mondtam soha, amiből ezt a következtetést lehetett levonni – felelte az Autosportnak. – Nem tudom, de nem is igazán foglalkoztat. Megértem, hogy az újságírók munkájának része az is, hogy valami érdekessel álljanak elő. Nem zavar ez, önök csinálják, amit akarnak, én pedig teszem, amit én akarok."

Még nem mondanak le a vb-címről

A montreali pálya a hosszú egyeneseivel kedvezhet a Ferrarinak, amely továbbra sem oldotta meg a problémáit, erre a versenyhétvégére pedig nem hozott semmi olyasmit, amitől gyökeresen más lenne az autója, Vettel mégis mérsékelten optimista. „Nem tudok jóslatokba bocsátkozni, de papíton ígéretesnek tűnik a hétvége, kicsit Bahreinre hajaz. Másfelől az aszfalt nagyon sima, nehéz lesz felmelegíteni a gumikat, ezzel szenvedtünk az utóbbi versenyeken. Nem akarom előre az ördögöt a falra festeni, még egyetlen kört sem tettünk meg a hétvégén, úgyhogy elég optimista vagyok, ráadásul ezen a pályán jók voltunk tavaly. Ha szenvedni fogunk a gumikkal, arra is van pár trükk a tarsolyunkban, meglátjuk, hogy működni fognak-e vagy sem."