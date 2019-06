A mezőny legfiatalabb pilótája nem érti Hamilton kritikáját

Hiába a mezőny legfiatalabb pilótája, Lando Norris nem volt rest kiállni magáért az ötszörös világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben, amiért az szerinte némileg alaptalanul állítja, hogy túl könnyű helyzetben vannak a Forma-1-ben manapság bemutatkozó fiatalok, mert az autókat nem elég nehéz vezetni.

Nem igazán tetszett Lando Norrisnak, a McLaren újoncának az, hogy Lewis Hamilton szerint túl könnyű dolga van a mai Forma-1-es pilótáknak az autók vezetésével, ezért aztán a száguldó cirkuszban bemutatkozó fiatalok egyből versenyképesek lehetnek. Az ötszörös világbajnok számos dolgon változtatna, többek között a szervokormányt is száműzné, valamint visszahozná a manuális váltókat a mostani félautomaták helyett. Norris a mezőny legfiatalabb tagjaként nem volt elragadtatva Hamilton szavaitól, aki szerinte könnyebb helyzetben volt a saját bemutatkozásakor, mint a mostani újoncok.

A Mercedes sztárja nem először szólalt fel amiatt, hogy nincs elég nehéz dolga a mostani pilótáknak, a Spanyol Nagydíj megnyerése után például azt mondta, szerinte nagyon kimerültnek kellene lenniük a futam után a versenyzőknek, ehelyett egy 18 éves beugrik egy F1-es autóba, és semmi gondja nincsen." A Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtótájákoztatóján megkérdezték tőle, hogy ha tehetné, mit változtatna a jelenlegi előírásokon, mire ő többek között az autók vezethetőségének nehezebbé tételét hozta fel. „Ha választhatnék, visszatérnék a V12-es szívómotorokhoz és a manuális váltóhoz. Nehezebbé tenném a vezetést a pilótáknak, eltüntetném a nagy bukótereket, amelyek mostanra mindenhol ott vannak, valamint a szervokormányt is megszüntetném, vagy ha mindenképp kell, nagyon kevés rásegítést engedélyeznék. Szeretném, ha nem lenne olyan nagy mértékű, mint most, mert az nehezebb lenne. Olyan kimerültnek kellene lennünk a verseny végére, mintha lefutottunk volna egy maratont. Én valószínűleg két-három futamot is tudnék teljesíteni egyhuzamban, a Forma-1-nek azonban nem ilyennek kellene lennie."

A teremben ott ült Lando Norris is, aki a maga 19 évével történetesen a mezőny legfiatalabbja, egyben minden idők legifjabb brit F1-es pilótája.

Ekkor nem szólt közbe, később azonban kiderült, hogy érzékenyen érintették Hamilton szavai, különösen azok, amelyek a mai fiatalokra vontakoztak.

„Ez a férfiak sportja, mégis sok fiatal pilóta megérkezik és meglehetősen könnyű nekik azonnal felvenni a tempót, miközben szerintem fizikálisan sokkal nagyobb kellene legyen a kihívás – mondta Hamilton. – Sokan azért is tudunk ilyen sokáig versenyezni, mert megbirkózunk a fizikai igénybevétellel."

Norris a sajtótájékoztató után nem értette, hogy Hamilton mit akart sugallni a kijelentéseivel, és furcsának találta, hogy korábban nem mondott ilyeneket, főleg annak tükrében, hogy amikor Hamilton a McLarennel 22 évesen bemutatkozott 2007-ben, Norris szerint könnyebb volt vezetni az autókat. „Nem tudom, hogy miért most mondja ezt, és nem akkor, amikor ő kezdte. Bizonyára rám, George-ra és Alexre célzott, mert mi vagyunk itt a legfiatalabbak [valójában Norris után Lance Stroll jön a sorban, utána Russell, miközben Albon csak a hatodik legfiatalabb a mezőnyben – a szerk.]. Talán nem szenvedek annyira, amennyire szerinte szenvednem kellene” – találgatott a McLaren újonca.

„Nem gondolnám, hogy meg akarna félemlíteni ezzel, csak nem tudom, hogy a korábbi években miért nem mondta ezt – értetlenkedett Norris. – Sokkal nehezebb most a pilóták dolga, mint amikor ő bemutatkozott az F1-ben. Azt mondja, hogy kisebb szervorásegítést szeretne. Nos, megkérheti a csapatát, hogy csökkentsenek rajta. Szerintem is jó lenne a manuális sebességváltó, ugyanakkor nem tudom, hogy milyen indokok állnak a kijelentései mögött."

A mai Forma-1-es autók a száguldó cirkusz történetének leggyorsabbjai, a manapság látott kanyarsebességekre soha korábban nem voltak képesek a versenyzők, ezzel együtt a technika fejlődésével valóban kevesebbet kell szó szerinti értelemben véve birkózni a versenygépekkel, mint tette azt mondjuk a fizikai erejéről híres Nigel Mansell a 80-as, 90-es években.