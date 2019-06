Hamilton: Schumacher 38 évesen hagyta abba, bennem is van még 5 év

A Mercedes pilótája kijelentette, addig versenyezne az F1-ben, amíg csak élvezi azt, és kilátásba helyezte, hogy átírja a korábbi hétszeres világbajnok rekordjait.

Nagyinterjút adott a holtszezon során Lewis Hamilton az amerikai tévés legenda, David Letterman műsorában, ami a Netflixen látható „My Next Guest Needs No Introduction” („A következő vendégemet nem kell bemutatni”) címmel. A műsor második évada a napokban jelent meg a streaming szolgáltató kínálatában.

Hamilton a portréinterjúk többségéhez hasonlóan felelevenítette gyermekkorát, édesapja és nevelőanyja áldozatait az ő versenyzői pályafutása érdekében, és Anthony Hamilton is beszélt a kezdetekről, illetve arról az időszakról, amikor fia 2010-ben közölte vele, hogy nem tart igényt a menedzseri tevékenységére.

A vége felé Letterman megkérdezte, hogy Hamilton megnyugszik-e addig, amíg utol nem éri vagy felülmúlja a korábbi hétszeres világbajnok Michael Schumacher eredményeit. A Mercedes pilótája kijelentette: „Michael 38 évesen vonult vissza – utalt a német legenda első pályafutására, ami 2006-ig tartott. – Én most 33 éves vagyok. Még mindenképpen van bennem 5 év.”

Letterman erre felvetette, hogy ettől még nem biztos, hogy Hamilton nyer még világbajnoki címeket, de a brit pilóta magabiztos volt.

„Nevetségesen elszánt vagyok, hogy győzzek. Ez a tűz hajt engem igazán, és úgy érzem, a többiekből, akik ellen versenyzem, talán hiányzik ez. Megkaptam a lehetőséget, és könnyedén elszalaszthatnám, de úgy érzem, eltékozolnám, ha nem folytatnám a fejlődést, az érést és az igyekezetet. Addig kell hajtanom, amíg csak lehet, amíg már nem élvezem.”

Hamilton elvitte egy körre Lettermant Silverstone-ban

Hamilton a műsor korábbi szakaszában viccesen megjegyezte, közúton nem igazán élvezi a vezetést, versenyezni viszont szeret, ellenfelek jelenlétében. Később azonban elismerte, egy szezon mentálisan nagyon megterhelő, óriási hullámhegyek és hullámvölgyek követik egymást. „Erről sohasem beszéltem, de az embert gyakran gyötrik mentális problémák, bizonytalanságok” – ismerte el.

A Mercedes pilótája korábban nem jelölte ki célként Schumacher rekordjainak túlszárnyalását, de azóta még közelebb jutott mercedeses elődjéhez.

Vezeti az idei világbajnokságot, és már csak 14 győzelemmel áll Schumacher mögött. Bár Hamilton az interjút még a tél során adta, a napokban olasz sajtóértesülés szerint a Daimler új elnök-vezérigazgatója, Ola Källenius támogatja, hogy a Mercedes legalább 2025-ig gyári csapatot működtessen az F1-ben.

Toto Wolff csapatfőnök jövőjéről azonban továbbra is pletykák keringenek. Dieter Rencken, a Racefans tudósítója korábban arról számolt be, hogy Wolff a Liberty Mediával tárgyal, és átveheti Chase Carey helyét az ügyvezetői pozícióban, de Wolff ezt tagadta. Rencken a Monacói Nagydíjon egy másik forrásból úgy értesült, Wolff továbbra is egyeztet az F1 jogtulajdonosával.

Hamilton eredményességét az is befolyásolhatja, hogy a következő években kik lesznek az ellenfelei. Szintén Monacóban szárnyra kapott a pletyka, hogy Sebastian Vettel a visszavonulását fontolgatja.

Bernie Ecclestone még a szezon elején célozgatott arra, hogy Vettel kezd kiábrándulni a Forma-1-ből, az előző nagydíj után pedig Joe Saward szakblogger a Business of Motorsport című előfizetéses hírlevelében arról számolt be, hogy Vettel a szezon végén visszavonulhat, és Sergio Pérez, Kevin Magnussen, Romain Grosjean vagy Valtteri Bottas válthatja őt.

Saward a hétvége után a blogján már finomított az álláspontján, azt írta, „nem biztos”, hogy hisz a pletykáknak, mert „Vettelben még mindig ég a tűz, de lehet látni a logikát, mert sok hibát vét, és Charles Leclerc révén nagy nyomás alá került”, ettől függetlenül kijelentette, „pillanatnyilag vad spekulációként értékelném ezeket a sztorikat.”