Újabb fájdalmas búcsú várhat Barcelonára, most az F1-ben

A barcelonai pálya szerződése idén lejár, a sok gyors kanyarból álló helyszínen egy ideig talán most utoljára csap össze a mezőny. Az új motorral támadó Ferrari biztatóan ment itt a tesztek alatt, ez lehet az utolsó reménysugaruk a kettős győzelmeket sorozatban halmozó Mercedes ellen.

Könnyen lehet, hogy néhány nap múlva az utolsó Spanyol Nagydíjat rendezik, legalábbis egy ideig, mivel a kormányzat nem kívánja tovább finanszírozni. A barcelonai pályának az idei futammal lejár a szerződése, a hírek szerint Zandvoort (Hollandia) kerülhet a helyére, a katalán várost így rövid időn belül újabb csapás érheti a Bajnokok Ligájában kapott pofon után.

A sok gyors kanyarjával az aeroigényes pályák mintapéldányának tartott Circuit de Catalunya 1991 óta része a világbajnokságnak, hosszabb ideje a szezon európai szakaszának nyitófordulója. Korábban öt másik helyszínen is fogadta Spanyolország a Forma-1-et, de elképzelhető, hogy a spanyol rajongók ezentúl csak a teszteken élvezhetik a versenyautók látványát.

Szó mi szó, nem sok Spanyol Nagydíjon rágtuk tövig a körmünket az izgalomtól. A vonalvezetés a védekezőket segíti, mert a gyors kanyarokban nehéz szorosan tapadni egy másik autóra, ráadásul gyakran nincsenek is közeli csaták az élmezőnyben, mivel a csapatok elég jól ismerik a környezetet – idén is itt rendezték a komplett előszezoni tesztelést –, és a szokásosnál könnyebben belövik az optimális konfigurációt, így kidomborodik a nyers erősorrend. Nagy kavalkád sem szokott kialakulni a Safety Car vagy az időjárás miatt, a hétvégére is kellemes, száraz tavaszi idő várható.

A kör első kétharmadát a tempós ívek uralják, ahol minden a hatékony aerodinamikáról szól.

Az első kanyarkombinációt tökéletesen kell eltalálnia a pilótáknak, hogy a nyújtott 3-ast jól vegyék be, itt pompásan látszódik az autók hihetetlen tapadása. A 4-es és 5-ös kanyar bejárata fogós, előbbinél könnyen el lehet veszteni az uralmat irányváltáskor, utóbbinál a lejtős féktáv szokta blokkolni a bal első kereket.

A 7/8-as kombinációban gyakran beriszálnak az autók, a 9-es kanyar pedig a pálya másik jellegzetes pontja:

a 3-ashoz hasonlóan ezt is meg lehet oldani gázelvétel nélkül, de aki elszámítja magát, és túlfut a kerékvetőn, egy szempillantás alatt ripityára törheti a járművet. Ezután következik a lassú szektor (melyet a 2000-es évek átalakításai lassítottak le): az éles balos hajtűben, valamint a sikánban 100 km/h környékén alakul a sebesség, és közöttük sem sokkal nagyobb a tempó. A sikán a magas kerékvetőivel azért kritikus pont, mert aki elrontja, sebezhetővé válhat a célegyenesben.

Bereznay Dani pályabemutatója a Hyp-R.ZONE-ból

Barcelonában készülhetnek a roló lehúzására, és lassan a Ferrari is így tehet, már ami a vb-címet illeti, ha nem húzza be idei első győzelmét a közeljövőben.

Mire lesz elég az új Ferrari-motor?

Persze nagyon hosszú a bajnokság, ez még csak az ötödik nagydíj, de egy szezont sorozatban kettős győzelmekkel, egész pontosan néggyel indító istállót nem nagyon szoktak visszaelőzni. Márpedig a Mercedes eddig többször volt erősebb a Ferrarinál, mint fordítva: Ausztráliában és Kínában az Ezüstnyilak domináltak, Bahreinben szerencsével (Charles Leclerc motorhibájának köszönhetően) kaparták össze a győzelmet, míg legutóbb, Bakuban nagyjából hasonló szintet képviselt a két gárda, csak a Mercedes jobban boldogult a gumikkal.

A Ferrari a barcelonai teszteken mutatott formával vált sokak szemében az idény favoritjává, ez táplálhatja a reményeiket a hétvégére. Az viszont kérdés, valóban izmosabbak lehetnek a Mercedesnél ezen a pályán, vagy ellenfelük csak jobban takarta a lapjait az előszezonban?

A lassú utolsó szektor az Ezüstnyilaknak kedvezhet a mechanikai tapadásigény miatt, a Ferrarinak a kör előtte levő részén kellene villantania a gyors kanyarokban, bár ezen a területen sem olyan már a kép, mint ami az előszezonban belénk égett, a W10 leszorítóerőben is verheti az SF90-et.

Jóllehet, Toto Wolff jó szokásához híven finoman szólva visszafogott csapatát illetően. „A jó idényrajt ellenére meglehetősen szkeptikusak maradunk a saját teljesítményünket illetően, és tudjuk, hogy számos terület van, amelyeken képesek vagyunk, és kell is fejlődnünk. Kemény hétvégére számítunk a riválisainkkal szemben” – jelentette ki.

A vörösök két versennyel előrehozták legfrissebb motorváltozatuk bevetését, már a Spanyol Nagydíjtól a legújabbal támadnak. Mattia Binotto elárulta, „a Shell is új kenőanyagokat fejlesztett, amit szintén az új erőforrással együtt kezdünk használni”.

Nyilván más csapatoknál sem tétlenkednek. Mindenki nagy újításokat hoz. Olyan, mintha mindenki egy B-autót készítene – mondta Romain Grosjean. A Red Bullnál „csekély” frissítésről beszéltek, ők kis újítást terveznek az első és hátsó szárnyon.

Nagy átrendeződés manapság ritkán szokott történni egy verseny alatt, de előfordulhat, hogy valaki most indul meg az emelkedőn, vagy épp lefelé a lejtőn; utóbbira jó példa volt tavaly a fejlesztésekkel melléfogó McLaren.

Visszatérhet a kedvező tendencia a stratégiákban

Idén másodszor a három legkeményebb gumikeverék lesz elérhető. A piros lágyból aligha meglepő módon a Ferrari rendelte a legtöbbet, Sebastian Vettel és Leclerc 9-9-et használhat, a mercedesesek 8-8-at, a Red Bull pilótái 7-7-et oszthatnak be. A közepes keverékből Leclercnek kell meghúznia a nadrágszíjakat, neki csak 2 szettje van, az élmezőnyből a többieknek 3-4. Kérdés, ez előnyt vagy hátrányt jelent-e neki, és hogy megint megszorítja-e Vettelt.

Noha mások voltak a körülmények, Bahreinben és Kínában a kétkiállásos stratégiák vitték a prímet, és a lendületes ívek (főleg a 3-as és 9-es) gumikra rótt terheléséből kiindulva egyáltalán nem kizárt a hasonló tendencia a Spanyol Nagydíjon. Ez az izgalmak szempontjából jó hír lenne.Tavaly újraaszfaltozták a pályát, már nem annyira érdes, mint régen volt, de összességében kemény az abroncsok terhelése. A szűk keresztmetszetet a bal első jelenti.

Egy éve itt mutatkoztak be a Pirelli vékonyabb futófelületű gumijai, amivel akkor nagyon meggyűlt a baja a Ferrarinak – meglátjuk, több tapasztalattal most keményebb ellenállást mutatnak-e ki a Mercedesszel szemben.

Ki lép a boly élére az üldözők között?

Érthetően alig kap figyelmet, de a középmezőnyben igencsak fordulatos a küzdelem, itt látványos átrendeződések történtek tavaly óta. A McLaren és a Renault tavaly ilyenkor 36-35 ponttal rendelkezett, kétszer annyival, mint a konstruktőri 6. helyezett, most azonban sokkal jobban összetömörült az üldözőboly: a 4. McLaren (18 pont) és a 8. Haas (8 pont) között csekély a távolság.

Az előző kiírást a 4-5. helyen záró Renault és Haas most csupán 7. és 8., mert az autójuk szeszélyesen viselkedik. A 9. Toro Rosso is erősebb, mint az eredményei mutatják – a Ferrari és a Mercedes mellett például csak ők nem vesztettek még autót Q1-ben. Nincs annyi pontunk, mint amennyit a tempónk ér – mondta Alexander Albon.

A most bevetett frissítések sikeressége hosszabb időre meghatározhatja a középmezőny csapatainak pályáját a következő hónapokra. A Renault magára találását nehezíteni fogja hétvégén, hogy Daniel Ricciardo három rajthelyes büntetést cipel magával Barcelonába, amiért Bakuban kifejezetten amatőr módon vezetve előbb kiszorította Danyiil Kvjatot, majd nekitolatott.

A Spanyol Nagydíj programja