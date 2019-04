Alonso már Indianapolisban tesztel - videó

Az időjárás kissé belerondított a 103. Indianapolis 500 mezőnyének, köztük a kétszeres világbajnok Fernando Alonsónak a felkészülésébe, a korábbi F1-es pilóta azonban így is értékes tapasztalatokat szerzett a legendás verseny előtti teszten, úton a hőn áhított győzelem és a Triple Crown megnyerése felé menet.

Fernando Alonso hivatalosan is megkezdte 2019-es hadjáratát az Indianapolis 500 megnyerésére, a legendás oválpályán ugyanis április 24-én rendezték a verseny előtti tesztet. A gyakorláson még nem vett részt a teljes mezőny, 28 pilóta volt jelen, helyi idő szerint 11 órától 13 óráig a veteránok, azaz a jelenlegi mezőny tagjai léptek pályára, majd 13 órától 15 óráig jöttek az újoncok és azok, akik szezon közben nem az IndyCarban versenyeztek (köztük Alonso), utána pedig 15 órától 18 óráig mindenki egyszerre körözhetett. Alonso másodszor vezette az új aerodinamikai csomaggal szerelt autót az áprilisi texasi privát teszt után.

Az 103. Indianapolis 500 tesztnapja

Akárcsak 2017-ben, az Indy 500 most is nagy részben a kétszeres világbajnokról fog szólni, legalábbis az F1-kedvelőknek mindenképpen. Alonso immár nem aktív Forma-1-es pilótaként vesz részt a küzdelemben,

a Triple Crownt pedig egy győzelemmel immár ténylegesen elhódítaná (2017-ben még hiányzott neki a Le Mans-i 24 órás megnyerése).

A spanyol veterán ezúttal is a McLaren színeiben indul, de már nem az Andretti Autosport által felkészített és üzemeltetett autóval, hanem a wokingiak által életre hívott gárdával.

Ami a tesztet illeti, Alonso 2017-es kiesése óta először vezethet Indianapolisban, és ami ennél is fontosabb, relevánsabb körülmények között is megkezdhette az ismerkedést a tavalyi IndyCar-szezonra bevezetett, kevesebb leszorítóerőt generáló aerodinamikai csomaggal, amelyet a korábbi texasi tesztjén próbált ki először. Az időjárás miatt a tesztet többször is félbe kellett szakítani, Alonsót ráadásul egy elektronikai probléma is hátráltatta, amely az installációs körében jelentkezett, így nem tudta teljesíteni az előírt számú, 210 m/h-s átlegsebesség feletti kört, amelyre az első edzésnapon lesz majd lehetősége május 14-én. A teszt leggyorsabb körét a szintén korábbi F1-es, a 2017-es Indy 500-győztes Szato Takuma érte el.