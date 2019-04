Új fejlesztésekkel készül Bakuba a Ferrari

A Ferrari még sohasem nyert a bakui pályán, most új fejlesztések bevetésével próbálják felvenni a harcot a Mercedesszel.

Háromból három kettősgyőzelemmel kezdte a Mercedes az idei szezont, ezért a Ferrarinak már nagyon meg kellene kezdeni a felzárkózást, de ehhez a statisztikák alapján nem a bakui pálya a legjobb helyszín, hiszen a Scuderia autói még sohasem győztek ezen a helyszínen. Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke elismerte, „fontos pillanat” lesz a soron következő nagydíj.

„Nagyon jól felkészültünk, elemeztük az adatokat, amiket eddig gyűjtöttünk, megkerestük a területeket, ahol fejlődhetünk, dolgoztunk a beállításokon, és az erőforrás működését a pálya jellegzetességeihez igazítottuk” – összegzett a svájci csapatfőnök, aki úgy vélte, egyáltalán nem a várakozásaiknak megfelelően indult a szezon.

A Ferrari az idén bizonyos esetekben nagyon erősnek bizonyult, máskor viszont teljesen beleszürkültek a mezőnybe. Több elmélet is kering azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák merülhettek fel a barcelonai teszt óta, ezek közül az egyik, hogy az erőforrást is visszafogott teljesítményszinttel üzemeltetik. Binotto szerint Bakuban nagy szerepet kap a motor is.

A bakui pályán van egy nagyon hosszú egyenes, ez különösen nagy terhet ró a belső égésű motorra, valamint a hibrid elemekre is

– mondta. – Előzni viszonylag könnyű, részben a DRS-nek is, főleg az idén, mert nagyobb a hatása, mint a múltban volt. A pálya felülete nagyon sima, így a gumikopás általában csekély, de ezért felmelegíteni is nehezebb a kerekeket. A múltbeli tapasztalataink alapján azt is tudjuk, hogy nagy a Safety Car felbukkanásának lehetősége is, ezt is figyelembe kell vennünk a stratégia kitalálásakor.”

Binotto kijelentette: „Néhány újítást is viszünk Bakuba, ez az első lépét az SF90-es fejlesztése során.” A csapaton belül a ponttáblázat alapján Sebastian Vettel áll jobban, ez azonban részben a csapatutasításoknak, részben Charles Leclerc bahreini motorhibájának köszönhető.

Leclerc tavaly itt szerezte meg pályafutása első F1-es pontjait, korábban az F2-ben nyert és dobogós helyet is szerzett Bakuban.

Vettelnek többször is lett volna esélye a győzelemre, de 2017-ben nekiment Lewis Hamilton autójának, tavaly pedig elkapkodott egy támadást Valtteri Bottas ellen, így még a dobogóról is lemaradt.