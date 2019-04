A Mercedes tagadja, hogy magához láncolná a Racing Pointot

Toto Wolff szerint a már régóta működő Racing Point-csapatot nem szükséges leépíteni, de nincs kifogása a Haas-Ferrari modell kapcsán sem. A silverstone-i istálló elégedett a működésével.

A Racing Point technikai igazgatója, Andrew Green a Kínai Nagydíj hétvégéje során megerősítette, hogy a 2020-as autójukat már a Mercedes szélcsatornájában, Brackley-ben fejlesztik ki a Toyota kölni létesítménye helyett. A fejlemény rögtön spekulációkat indított, mert a silverstone-i istálló már most is a Mercedestől szerzi be a komplett hajtásláncot, így az együttműködést még szorosabbra fűzik.

„Pusztán a hatékonyság miatt – kommentálta Green a szélcsatorna-váltást. Az aerodinamikai részlegünk Brackley-ben van, és a Mercedes szélcsatornája is. Sokkal egyszerűbb Brackley-ben tesztelni, mint Kölnben. Ezért, amikor felajánlották a lehetőséget, kézenfekvő választás volt” – magyarázta a brit szakember.

A Mercedes részéről Toto Wolff csapatfőnök tagadta, hogy az együttműködés révén a Racing Pointból ügyfélcsapatot csinálnának, hasonlóan a Haas és a Ferrari kapcsolatához. Az amerikai istálló a szabályok által engedélyezett összes alkatrészt a Scuderiától vásárolja, a fejlesztést pedig kiszervezték a Dallarához.

Nem követjük a Haas-Ferrari modellt, mert a Haas akkoriban új nevező volt, amit a nulláról építettek fel. A [Racing Point] már régóta létezik

– mondta Wolff. – Egyébként nem látom, hogy mi a baj a Haas-Ferrari felállással. Lehetővé tettük valakinek, aki be akart szállni a Forma-1-be, hogy felhúzzon egy csapatot, és rendszeresen a középmezőnyben küzdenek. Ez jó a Forma-1-nek. A mi megoldásunk ettől eltér” – vélte, és kifejtette, hogy a Racing Pointnál saját műszaki stáb dolgozik az autó fejlesztésén.

A Racing Point eredetileg Jordan néven jött létre Silverstone-ban, majd Midland, Spyker és legutóbb Force India néven versenyeztek, mielőtt Lawrence Stroll és konzorciuma átvette az irányítást. A kanadai befektetőcsoport rendezte az adósságokat, és komoly fejlesztéseket terveznek, egyebek mellett gyárbővítésre is kaptak engedélyt. Wolff azonban nyitva hagyta az ajtót a szorosabb együttműködés előtt is.

Használni fogják az infrastruktúránk egy részét, és meglátjuk, mi lesz a 2021-es szabályokkal. Ha ezek letisztulnak, eldöntjük, milyen téren akarunk kollaborálni, és mit engednek meg az előírások.”

Green hozzátette, jelenleg a Mercedes sebességváltóját és hidraulikus rendszerét is használják, ezt a továbbiakban is fenntartanák, de az önállóságról nem mondanának le. „A saját csapatunkat akarjuk építeni, ami a lehető leghatékonyabb istálló lehetne az új szabályok keretei között. Amikor ezek az előírások tisztázódnak, tisztán látjuk majd, hogy mit kell tennünk” – tette hozzá.