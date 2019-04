Már a 2020-as szezon során visszatérhet a versenynaptárba a Holland Nagydíj, ami Max Verstappen feltűnésével nagy sikernek ígérkezik. Silverstone is közel áll a megállapodáshoz.

Újabb változást jelenthetnek be a 2020-as versenynaptárral kapcsolatban, mivel a várhatóan áprilisban zajló Vietnami Nagydíj után egy újabb helyszínnel bővülhet a menetrend: a hollandiai Zandvoortban 1985 óta először rendezhetnek F1-es futamot. A megállapodást a Motorsport Week értesülése szerint a jövő hét során jelenthetik be.

A Liberty Media hosszú ideje vizsgálja egy hollandiai futam megrendezésének lehetőségét, Zandvoort mellett Assen is felmerült, de úgy tűnik, a tengerparti helyszín lesz a befutó, amit a helyi kormányzat is támogat, és a térségben közlekedési fejlesztéseket is terveznek. Az időpont egyelőre nem ismert, de a tavasz kézenfekvő lenne az augusztusi Belga Nagydíj elkerülése érdekében.

A lap szerint lehetséges, hogy a verseny lényegében a Spanyol Nagydíjat váltja majd, mivel egyelőre nem sikerült megállapodásra jutni a katalán helyszínnel a szerződéshosszabbítás kapcsán, ráadásul Fernando Alonso is távozott a mezőnyből, ami a helyiek érdeklődésének mérséklődését is előrevetíti. Hasonlóan labilis a brit-, a német-, az olasz-, a mexikói- és a texasi futam helyzete is.

Amennyiben ezeket jövőre is megrendezik, akár rekordszámú, 23 futamos is lehet a szezon.

Ezek közül a Brit Nagydíj jövője úgy tűnik, rendeződik. A Financial Times több forrásra hivatkozva úgy tudja, a verseny marad Silverstone-ban, annak ellenére is, hogy a Liberty Media egy londoni vagy cardiffi futam gondolatával is kacérkodott. A szerződést korábban a Brit Autóversenyzők Klubja (BRDC) a magas jogdíjra hivatkozva az idei nagydíjjal bezárólag felmondta.

Az Olasz Nagydíj kapcsán is bíztató fejlemények láttak napvilágot. A német SID hírügynökség arról számolt be, hogy az Északi Liga párt a szenátus elé vitt egy előterjesztést, ami évi 10 millió eurót biztosítana a monzai futam megrendezéséhez. Ez várhatóan támogatást is nyer majd, mivel a szenátusban Matteo Salvini pártja élvez többséget.

A monzai futam tavaly 12 millió euró veszteséget termelt,

és Angelo Sticchi Damiani, az olasz autóklub (ACI) elnöke ismét kijelentette, hogy a verseny megrendezésének költsége egyszerűen túl magas a számukra. Monzával legutóbb Bernie Ecclestone állapodott meg igen hosszú tárgyalássorozat végén, most a Liberty Media feladata lesz, hogy olyan egyezségre jussanak, ami nem csökkenti az F1 bevételeit, de a versenyt is fenntarthatóvá teszi.