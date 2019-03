Bottas rendesen berúgott, majd eldöntötte, az idén világbajnok lesz

A Mercedesnél versenyző Valtteri Bottas megfogadta a tavaly Kimi Räikkönentől kapott tanácsot, a nemsokára elrajtoló idei F1-es szezonnak pedig úgy vág neki, hogy senki nem állhatja útját a vb-cím felé menet.

Lewis Hamilton hatodszor, vagy Sebastian Vettel ötödször? Akár ezzel a felütéssel is indíthatnánk a 2019-es szezon legfőbb kérdéséről szóló eszmecserét, ebben az esetben azonban figyelmen kívül hagynánk a két többszörös világbajnok aktuális csapattársát, és persze a Red Bullt is. Könnyen lehet persze, hogy az elmúlt két idényhez hasonlóan ezúttal is Hamilton és Vettel versenyfutásáról fog szólni az évad, a tavalyi események alapján pedig ha valakit, akkor a másik Mercedest vezető Valtteri Bottast egyáltalán nem sorolnánk az esélyesek közé, a finn pilóta azonban igencsak átértékelte magában a dolgokat a téli szünetben, majd eldöntötte, ő márpedig az idén világbajnok lesz.

Bottas tavaly jól kezdte az évet (leszámítva, hogy az első futam időmérőjén rommá törte a Mercedest), de miután két futamgyőzelmet is önhibáján kívül bukott el, elindult a lejtőn. Azon a lejtőn, amelyen a szezon legvégéig sem tudott megállni, végül pedig az összetett ötödik helyén zárt, mindezt futamgyőzelem nélkül, miközben Hamilton 11 versenyt nyerve világbajnok lett.

Az Abu-dzabi szezonzárón megtört ember benyomását keltő finnt a télen azonban mintha kicserélték volna (és nem csak az időközben növesztett szakáll miatt), újult erővel tért vissza,

közben pedig megfogadta Kimi Räikkönen tanácsát,

amelyet honfitársa azután adott neki, hogy az Orosz Nagydíjon át kellett engednie a győzelmet Hamiltonnak.

Elmentem Finnországba, párszor istenesen berúgtam, és gyakorlatilag azt csináltam, amihez kedvem volt – közölte Bottas a Mercedes torinói szponzoreseményén. – Utána vettem egy fényképezőgépet, elkezdtem fotózni, most már ez az új hobbim. Néha elmentem sétálni, és képeket készítettem. A feleségemmel és néhány baráttal elutaztunk Dél-Amerikába, egy rendes nyaralásra, közben pedig nem gondoltam a Forma-1-re. Amikor visszajöttem, eldöntöttem, hogy az idén mindenkit legyőzök."

A mindenkibe természetesen Lewis Hamilton is beletartozik, akitől a finn két közös szezonjuk alatt kétszer kapott ki, most azonban úgy érzi, eljött az ő ideje. „Igen, a célom az, hogy legyőzzem, és úgy érzem, hogy képes vagyok rá. A cél megvan, eljutni oda viszont kemény munka lesz – mondta, majd kitért arra, hogy ehhez nem ártana erősen indítania az évet. – Megtanultam, hogy a szezon első fele mindig nagyon fontos. Tavaly elég jól kezdtem az évet, különböző dolgok miatt azonban pontokat veszítettem. Készen állok rá, hogy megküzdjek a világbajnoki címért, és egy jobb önmagamat nyújtsam."

Bottas szerződése az év végén lejár, sokak szerint pedig szinte biztosan ez az utolsó éve a Mercedesnél, a helyét 2020-tól a jelenlegi harmadik számú pilóta, Esteban Ocon veheti át. Vannak, akik azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy már az idei szezon közben kirúgják, ha nem jönnek az eredmények, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azonban ezt az opciót előre kizárta. „Nem ez a megfelelő pillanat erről beszélni. Tudja, hogy élvezi a támogatásunkat, az ülése teljes biztonságban van 2019-re, és tudja, hogy mit kell tennie [ahhoz, hogy megtartsa].