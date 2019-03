A Red Bull Hamiltonért sem adná oda Verstappent

A Forma-1-es Red Bull-istálló csapatfőnöke úgy véli, a 21 esztendős Max Verstappen már most is képes felvenni a harcot Lewis Hamiltonnal, és mivel jóval fiatalabb a 34 éves Mercedes-pilótánál, az ötszörös világbajnokért cserébe sem engedné el.

A Red Bull amolyan sötét lóként vág bele a 2019-es Forma-1-es szezonba, az ellenfelek sem nagyon tudják, hogy mire számítsanak tőlük, egy dolog azonban biztos, a csapat Daniel Ricciardo távozásával jelenleg a még mindig szemtelenül fiatal, mindössze 21 éves Max Verstappenre épül, akitől hosszú távon győzelmeket, és amennyiben az autó alkalmas rá, világbajnoki címeket várnak. Jól mutatja, hogy a Red Bullnál mennyire bíznak a hollandban, hogy még az ötszörös világbajnok Lewis Hamiltonnal sem cserélnék el.

Verstappent gyakorlatilag azóta a jövő világbajnokának tartják, hogy megérkezett a Forma-1-be, az elmúlt évek alatt pedig bizonyította is, hogy nem alaptalanul teszik mindezt. Az ötszörös futamgyőztes a tavalyi szezon során sokkal érettebbé vált, és elkezdte megmutatni, hogy a nyers tempója mellett immár érettségben is fel tudja venni a versenyt a legjobbakkal, adott esetben akár Lewis Hamiltonnal is.

Így gondolja ezt Christian Horner csapatfőnök is, aki már a pályafutása második felében járó Mercedes-szupersztárért sem adná oda fiatal pilótáját.

„Nem cserélném el. Max jelenti a jövőt, 21 éves és fejlődésben van – nyilatkozta Horner a Daily Mailnek. – Lewis és ő is fenomenális pilóta, Lewis minden idők egyik legjobbja. Max is nyert már versenyeket, de még nem küzdött sosem a világbajnoki címért, a képességeinek, versenytempójának és a sebességének köszönhetően azonban képes fej-fej mellett csatázni Lewis-zal."