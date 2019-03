A tesztelés hátterének megvilágítása az Egyforma című videósorozat első epizódjának témája. A vlogot Kling Sándor, a Red Bull Technology szerkezeti elemzője és Kerekes Péter jegyzi.

A március elejéig tartó F1-es tesztelésre reflektál az Egyforma című videósorozat első epizódja, amelynek főszereplője Kling Sándor, a Red Bull Technology szerkezeti elemzője, a műsorvezetője pedig Kerekes Péter.

A sorozat lényegében most indul, de egy bemutatkozó epizód már a múlt hétvégén megjelent. A műszaki magazinban a tesztelés általános tanulságai után két gyakran látott eszköz kerül terítékre: A csapatok által rendszeresen használt „kerítés”, az aero rake, valamint a festékszerű flow-vis.

A légáramlatok vizualizálására alkalmas flow-vis lényegét Kling Sándor háztartási eszközökkel be is mutatja, ezzel ízelítőt nyújtva a későbbi adások tartalmából is. A műsorban a szabálymagyarázatok és a pályán látható események értelmezése mellett

a készítők azt is megkísérlik, hogy bonyolult technológiákat közérthetővé tegyék.

A műsorban a szakértő kérdésekre is válaszol, már a nulladik epizódhoz is számos felvetés érkezett, ezúttal különböző aerodinamikai elemek kerültek napirendre, köztük az úgy nevezett T-Tray és a bargeboard jelentősége is szóba kerül.

A sorozat készítésében közreműködik Adorján Viktor, a GPhírek egyik szerkesztője.