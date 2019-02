Az Alfa Romeo pilótájaként új fejezetet nyitott karrierjében a Ferrarinál nyolc szezont lehúzó Kimi Räikkönen, aki eddig zökkenőmentes váltásként élte meg, hogy egy topcsapatból egy kisebb istállóba ment.

Kimi Räikkönen márciusban tizenhetedik szezonját kezdi meg a Forma-1-ben, 39 évesen pedig mondhatni visszatért a gyökereihez, ugyanahhoz a csapathoz, amelyben 21 évesen bemutatkozott 2001-ben. Jóllehet az istállót az idei szezontól Sauber helyett Alfa Romeo Racingként ismerjük, a székhelye ugyanott van, ahol 18 évvel ezelőtt, ahogyan néhány csapattag is még mindig ott dolgozik. Räikkönennek ezzel együtt meg kell szoknia, hogy mostantól nem egy nagy autógyártónak, hanem egy kiscsapatnak vezet, de mint mondja, ezt csupán az emberek számából érzékeli, a váltás mostanáig zökkenőmentes volt.

A 2007-es világbajnok a Ferrarira is jellemző vállalati struktúrából egy kisebb, mondhatni családiasabb környezetbe tette át a székhelyét. Noha az Alfa Romeo révén immár az egykori Sauber csapat is jelentős anyagi támogatást élvez, méreteit tekintve mégis inkább egy független istállóra hajaz. Mindezek ellenére a finn hamar beilleszkedett. „Más csapat, de nem hiszem, hogy jobb vagy rosszabb lenne. Már egy ideje együtt dolgozunk, és minden simán, nagyon normálisan zajlott” – nyilatkozta. Amikor vezetek, nem érzek különbséget. Persze csapatváltásnál mindig vannak kétségek, nehéz lehet a dolgokat az embernek a saját szájíze szerint végezni, eddig azonban nagyon könnyed volt a váltás. Nagyszerű emberek csoportja dolgozik itt, nincsenek olyan sokan, mint az előző csapatomnál, de jó emberek."

Az Alfa külsőre merész koncepcióval rukkolt elő a 2019-es szezonra, sokan meglepetést várnak tőlük.

Az első teszthéten még nem villogtak, a legtöbb csapat azonban nem terítette ki a lapjait, így nem igazán lehet megsaccolni, hogy a tavalyi jó szereplés után az idén milyen eredményt érhetnek el.

„Addig, amíg mindannyian kihozzuk magunkból a maximumot, nincsenek kétségeim, hogy jönni fognak az eredmények – mondta Räikkönen. – Ugyanakkor, hogy ezek milyen eredmények lesznek, lehetetlen megmondani, mindenesetre igazolni látszik a várakozásainkat a télen elvégzett munka. Hogy ez hová vezet, arról fogalmam sincs, még a tesztek után sem tudja senki, hogy mik az erőviszonyok."

Giovinazzi tanárként tekint rá