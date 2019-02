Nagy javulást eredményezett az F1-es pilóták életminőségében az idei szezontól bevezetett új szabály, mostantól nem kell koplalniuk, és izomból is többet pakolhatnak magukra. A változást az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton is érzi, elmondása szerint jobb formában van, mint az elmúlt 12 évben bármikor.

Látványos, és ami ennél is fontosabb, a pilóták által jócskán érzékelhető változást hozott a minimumsúlyra vonatkozó idei szabálymódosítás a Forma-1-ben. Az autó és a versenyző tömegét ezentúl nem együttesen, hanem külön fogják mérni, a 80 kg-nál könnyebb versenyzőknek pedig ballasztot helyeznek az autójába, hogy kiegyenlítsék a különbséget nehezebb társaikkal szemben. Ezeket a ballasztokat az üléshez rögzítik, hogy a csapatok azok elhelyezésével se trükközhessenek. Az istállók eddig igyekeztek a pilóták tömegén spórolni, és komoly diétára fogni a magasabb versenyzőket, ennek azonban most vége. Az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton is üdvözölte a változást és elmondta, végre annyit eszik, amennyit akar, ettől pedig minden korábbinál jobban érzi magát.

Noha 174 centijével Hamilton nem tartozik a kifejezetten magas pilóták közé, így korábban sem kellett annyit koplalnia, mint mondjuk a 184 cm magas Nico Hülkenbergnek, azért ő is saját bőrén tapasztalta a modern F1-es versenyzők szigorú diéta szerint zajló életét.

Ez mostantól viszont már a múlté, a korábbiakkal ellentétben semmit nem nyer az a csapat, amelyik zsokéalkatú pilótát alkalmaz.

„Bizonyos súlyt kellett hozni mindannyiunknak, ez pedig nem különösebben jó. Ki kellett hagynunk érkezéseket és mindenféle dolgokat kellett tennünk, hogy a megfelelő súlyban legyünk – nyilatkozta Hamilton a barcelonai tesztelésen. – A mostani helyzet jobb a pilótáknak, egészségesebbek lehetnek,

én is egészségesebbnek érzem magam, mint az elmúlt 12 évben bármikor. Egyszerűen azért, mert többet ehetünk és jobban alszunk, több az energiánk. Kimondottan boldogabb vagyok ettől."

Az ötszörös világbajnok szemmel láthatóan felszedett izmot a téli szünetben, valamint edzésmódszerein is változtatott. A közösségi médiában őt követők láthatták, hogy kipróbálta magát a harcművészetekben, valamint szörfözött is.

Hamilton a szörflegenda Kelly Slatertől is vett leckéket, elmondása szerint a szörfözés az új kedvenc sportja

„Jobban élvezem az edzést, mint korábban bármikor. Ha az ember szórakoztatóvá teszi azzal, hogy különböző dolgokat visz bele [az jó], ezt próbálom én is tenni. Még mindig a súlyhatáron belül vagyok, úgyhogy minden rendben. Az alapok minden évben ugyanazok, mindig hasonló célokat próbálunk elérni, ezért az, hogy megemeljük a lécet és igazán mélyre ásunk az edzés más elemeihez, meglehetősen izgalmas kihívás. Minden évben fájdalmas újrakezdeni az edzéseket, ugyanakkor különböző módszereket kipróbálni a hetek során izgalmas, több különböző emberrel is dolgoztam már együtt.

Ezt szeretném végigvinni az egész szezonon, ettől mélyen belül erősebbnek érzem magam, mint hosszú idő óta bármikor."

Ezt hallva könnyen lehet, hogy az ellenfeleknek is eszébe jut, a két éve növényalapú diétát alkalmazó Hamilton hányszor említette megváltozott életmódját a sikerei mögött. Mint minden sportolónál, egy Forma-1-es pilótánál is létfontosságú a megfelelő állóképesség és közérzet, ha pedig a Mercedes pilótája valóban annyival jobban érzi magát, mint mondja, az a pályán mutatott teljesítményére is kihatással lehet. Azzal pedig az elmúlt években sem igazán volt probléma.