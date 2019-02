Bottas: Bármit hajlandó vagyok megtenni, hogy világbajnok legyek

Sorsdöntő év vár Valtteri Bottasra, akinek egy újabb gyenge idény derékba törheti a karrierjét, ő azonban újult erővel veti bele magát a küzdelembe, és kész mindent megtenni, hogy legyőzze Lewis Hamiltont, és általában mindenkit, aki elé kerül.

Minden évben számos olyan pilótát találunk a Forma-1-ben, aki sorsdöntő szezon elé néz, a legtöbbször azonban a rátermettségüket még nem bizonyító újoncok, vagy valamelyik utánpótlás-program résztvevői érezhetik úgy, hogy ha nem teljesítenek, véget érhet számukra az F1-es álom. Most az a helyzet állt elő, hogy az egyik topcsapat versenyzője is hasonló szituációban van, Valtteri Bottas a tavalyi kirívóan gyenge szereplése után muszáj valamit villantson az idén, különben egy szempillantás alatt lecserélhetik a háttérben várakozó Esteban Oconra. Lewis Hamilton csapattársa nagyon maga alatt volt a tavalyi idény végén, csadottságán azonban mostanra a jelek szerint túllendült, és kész bármit megtenni azért, hogy az idén világbajnoki címet nyerjen.

Hogy Bottasnak lesz-e reális esélye a vb-címre, az természetesen nem csak rajta múlik, az elmúlt évek alapján azonban minden oka megvan azt feltételetni, hogy a Mercedes ütőképes autót biztosít ehhez. Amennyiben így lesz, a nagyobb feladat még hátravan, hiszen a sikerhez elsősorban ötszörös világbajnok csapattársát kell legyőznie. Bottas 6 pole pozícióval és 3 futamgyőzelemmel büszkélkedhet eddigi F1-es pályafutása alatt, annak ellenére azonban, hogy sokaknak még ennyi sem adatott meg, nem érzi úgy, hogy bármit is letett volna az asztalra. Továbbra is úgy érzem, hogy semmit sem értem még el a Forma-1-ben, még sok tennivalóm van, szeretném elérni a céljaimat – nyilatkozta.

Ez a nyers önkritika vélhetően a tavalyi szezon történései miatt tört felszínre benne, hiszen

miközben Hamilton világbajnok lett, neki még a futamgyőzelem sem jött össze, a szezon második felére pedig teljesen beleszürkült a mezőnybe.

„Egyértelműen volt egy pont a szezonban, nem emlékszem a pontos helyszínre, de akkor nagyon világossá vált, hogy nem fogok harcolni a világbajnoki címért. Versenyzőként amint az ember elveszíti azokat a célokat, amelyek eléréséért a szezon során keményen dolgozott, meg kell próbálnia új célokat felállítania, ez pedig nem mindig könnyű. Tavaly eléggé egyértelmű volt [amikor kiderült, hogy nem leszek harcban a vb-címért], hogy a szezon vége nehéz lehet."

A téli pihenő alatt volt ideje gondolkozni, elmondása szerint pedig ennek meg is lett az eredménye, most újult erővel veti bele magát a küzdelmekbe. Saját magától pedig nem vár kevesebbet, mint vb-címet. „Egyáltalán nem aggódom, hogy továbbviszem a negativitást a tavalyi évből, mert talán ez jót is tett nekem. Most nagyon jól érzem magam, sikerült elfelejtenem az egészet, és motivációvá alakítanom. Tavaly egy versenyt sem nyertem, az egyetlen célom a szezonra pedig a világbajnoki cím, nekem személy szerint, valamint a csapatnak is."

Sokan már rég leírták, mondván Hamiltonnal képtelen felvenni a versenyt. Eddig a számok sem mutatnak mást, azok azonban nem mindig adják vissza a valóságot. Elég csak visszagondolni a tavalyi idény elejére, amikor Bottas szemmel láthatóan csúcsformában volt, ha a sors nem szól közbe, Kínában és Bakuban is győzelmet ünnepelhet, ebben az esetben pedig átvette volna a vezetést a pontversenyben.

Azt már magának is bizonyította, hogy fel tudja venni a harcot Hamiltonnal, a következő lépés az lenne, hogy mindezt konzisztensen megtegye.

„Ebben a sportban minden a részleteken múlik. Bizonyos dolgokat nem tudok megváltoztatni mondjuk a vezetési stílusommal kapcsolatban, de ahogyan korábban is mondtam, tudom mire vagyok képes, ha a legjobb szintemen teljesíthetek. Képes voltam Lewis előtt lenni időmérőkön és versenyeken is, tudom, hogy meg tudom csinálni. Azon kell keményen dolgoznom, hogy ezt többször tudjam megtenni, mint a korábbi években."

A Mercedesnél világossá tették a számára, hogy még egy olyan év mint a tavalyi, nem fér bele, de még ha nem is mondanák ezt meg neki, Esteban Ocon jelenléte harmadik számú pilótaként többet mond minden szónál. Bottas még csak 29 éves, messze van még tehát a visszavonulástól, amennyiben azonban nem teljesít az idén, könnyen lehet, hogy többet nem lesz lehetősége topcsapatban vezetni, ezt pedig ő is tudja. „Nyilván van még időm, de már elkezdtem ráeszmélni, hogy az embernek csak egyetlen pályafutása van, én pedig nem szeretnék még egyszer ugyanabba a helyzetbe kerülni és elkezdeni megkérdőjelezni magamat, hogy tehettem-e volna valamit jobban. Azt akarom, hogy az idén biztosra menjek, hogy mindent elkövettem a céljaim eléréshez. Alapvetően bármit hajlandó vagyok megtenni azért, hogy világbajnok legyek."