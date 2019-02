Egyelőre a Red Bull sem terítette ki a lapjait az F1-es előszezonban, de azt elmondták, hogy kit tartanak az esélyesnek. Helmut Marko tanácsadó reméli, hogy az érett Max Verstappent láthatják az idén.

A tavalyi szezonban a Ferrari és a Mercedes mögött a Red Bull számított a harmadik erőnek a Forma-1-es mezőnyben, az energiaitalosok azonban amolyan senkiföldjén érezhették sokszor magukat amiatt, hogy a középmezőnyt könnyedén verték, a vezető duóhoz azonban nem tudtak felérni teljesítményben. Csupán az olyan pályák jelentettek kivételt, mint a monacói, vagy a mexikói, amelyek eltérő okból kedveztek nekik, ezenkívül még Ausztriában tudtak nyerni, ahol a két Mercedes kiesett, Max Verstappen pedig mindenkinél jobban bánt az abroncsokkal.

Helmut Marko tanácsadó az idei előszezoni tesztelés után úgy véli, hogy 2019-ben változhat a helyzet, és ők is csatlakozni fognak a két topcsapathoz abban a tekintetben, hogy nem csak az említett helyszíneken lehetnek képesek a győzelemre. Az osztrák szakember ezen kívül bízik abban, hogy Verstappen tavalyi Monacói Nagydíjtól kezdve mutatott érettsége erre a szezonra is jellemző lesz. Az első biztató jeleket ezen a téren már a teszten észrevette.

„Volt néhány beszélgetésünk, a türelem pedig egy olyan dolog, amit biztosan meg fog mutatni az idén – nyilatkozta Marko a Sky Sportsnak Verstappenről. – Megértette, hogy ha nem nyerhet, fontos, hogy pontokat szerezzen és befejezze a versenyeket, különben nem lehet világbajnokságot nyerni. Már érett, még mindig fiatal, de sokkal érettebb már. Már egy nagyon pozitív lépést tett előre azzal, hogy lelkes és koncentrált a teszteléssel kapcsolatban. Korábban a tesztelés kissé unalmas volt neki, kötelességként tekintett rá. Most azonban már megérti, hogy nagyon-nagyon fontos a visszajelzése a mérnököknek az autó fejlesztéséhez."

Marko szerint soha nem volt még ennyire jó előszezonjuk, mint a mostani,

ami azért tekintve, hogy a Red Bull 2005 óta van a Forma-1-ben, merész kijelentés. A Mercedeshez hasonlóan a Red Bullnál is úgy látják, hogy jelenleg a Ferrari jelenti az etalont, noha egyelőre ők sem futottak igazán gyors köröket, a vörösökhoz hasonlóan a C3-as gumin érték el a legjobbjukat. Amit szedán a pályán láttam, az alapján biztos, hogy a Ferrarié a leggyorsabb autó, mögötte jön a Mercedes és a Red Bull – mondta Marko. – Meglátjuk, mit lehet tenni Melbourne-ig. Optimisták vagyunk azt illetően, hogy az idén saját erőből is nyerhetünk versenyeket, nem csak akkor, amikor a többieknek problémái vannak, vagy olyan különleges pályákon, mint Monaco vagy Szingapúr."

A legnagyobb változást a Red Bullnál a motor jelenti, az idei szezontól ők is Hondát használnak, így a japánok már két csapatnak szállítanak motorokat. A legfontosabb természetesen egyelőre nekik is a megbízhatóság, ezen a téren pedig nem is volt komoly problémájuk, a Toro Rosso és a Red Bull együttesen 957 kört pakolt a Honda-motorba, amelynél csak a három csapattal dolgozó Ferrari ment többet. „Biztató, hogy mindkét csapatunkkal teljesíteni tudtuk a programunkat – nyilatkozta Tanabe Tojoharu, a Honda F1-es technikai igazgatója. – Sokat tanultunk arról, hogy miként működjünk együtt a két istállóval, az erőforrással pedig nem voltak nagy problémák. A következő napokat most az adatok elemzésével fogjuk tölteni annak érdekében, hogy az utolsó négy tesztnapon tovább fejlődhessünk."