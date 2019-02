Dohányreklámmal, Alonso nélkül érkezett meg az új McLaren

Az MCL34-gyel a McLaren megpróbál ismét a fejlődés útjára lépni, ehhez új stábot kezdtek el toborozni. Az új autón is ennek a folyamatnak a terméke, amit új pilótapáros próbál sikerre vinni.

Viharos évek után szinte az alapoktól kezdték el újraépíteni a McLaren F1-es csapatának szervezetét és működését. Először az elnököt, Ron Dennist távolították el, aztán a Hondát, aztán szinte a teljes felsővezetést, végül Fernando Alonso is úgy döntött, hogy inkább elhagyja az F1-et, hogy átadja a helyét honfitársának, Carlos Sainznak, csapattársa pedig az újonc Lando Norris lett.

Az idei McLaren MCL34-et Andrea Stella és az ideiglenesen visszacsábított Pat Fry vezetésével fejlesztették ki, mivel az új technikai igazgató, a Toro Rossótól érkező James Key munkakezdésének dátuma egyelőre nem ismert, és az új csapatfőnök, Andreas Seidl is csak május 1-jén tud csatasorba állni.

Addig is Zak Brown, a McLaren Racing ügyvezetője fogja össze az istálló működését, ő viszont bevallottan inkább üzleti szemléletű. Ennek is köszönhető, hogy több új szponzor is csatlakozott az eredményeivel nem igazán büszkélkedő csapathoz, ami az egyetlen olyan csapat lesz az idei mezőnyben, amelynek egyik pilótája sem állhatott még dobogón.

Az MCL34 megtartotta az alapító, Bruce McLaren első versenyautóit idéző papajasárga fényezést, de az autó megjelenése az új szponzoroknak köszönhetően kissé megváltozott.

Ezek között a legnagyobb port várhatóan a BAR-csapat korábbi gazdája, a British American Tobacco veri majd fel, mivel a „Better Tomorrow” (szebb holnap) kezdeményezés révén bujtatottan ismét a dohányzást népszerűsítenék, egyebek mellett az autón is. Új belépő a tavaly bemutatott telefongyártó, a OnePlus is, valamint a Huski nevű csokoládémárka.

A McLaren az idei szezon során a gyári istálló mellett az egyetlen csapat lesz, ami Renault motort használ majd, így kizárólag az enstone-iakkal mérhetik majd össze közvetlenül az erejüket. Az elmúlt évek teljesítményét és az „Alonso-faktor” hiányát figyelembe véve valószínűleg a konstruktőri világbajnokság 4. helye lehet a legnagyobb céljuk,

egy dobogós hely megszerzése már bravúr lenne a fiatal pilótapárostól.

Sainz pályafutása során először lehet egy istálló vezéregyénisége, az újonc Norris pedig azért küzd majd, hogy ne jusson Kevin Magnussen és az elkallódott Stoffel Vandoorne sorsára, inkább a McLaren már-már legendás felfedezettjére, Lewis Hamiltonra hasonlítson az eredményeivel.