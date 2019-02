Megérkezett a Toro Rosso STR14, a Red Bull fiókcsapatának Honda motorral hajtott 2019-es Forma-1-es autója, amelyet Alexander Albon és Danyiil Kvjat terelget az idei szezonban.

Az F1-es csapatok közül másodikként a Scuderia Toro Rosso is leleplezte idei versenygépét, az STR14-et. Valójában a Red Bull fiókcsapatáé volt az első idei prezentáció, a Haas a múlt héten ugyanis hivatalosan csak új festéséről rántotta le a leplet, rendereken azonban megmutatta az idei szabályok szerint épített konstrukciót is. A kisebbik energiaitalos egylet teljesen új pilótafelállással, a tavaly a Forma-2-es bajnokság bronzérmeseként záró Alexander Albonnal, valamint a száguldó cirkuszban utolsó utáni esélyét kapó Danyiil Kvjattal versenyez az idén, természetesen a két pilóta idei sisakfestéséről és overaljáról is elkészültek az első képek.

A Toro Rosso idei, online bemutatott autóján

a legnagyobb változást az új aerodinamikai szabályok szerint készült első és hátsó szárny mellett a jelentősen áttervezett oldalsó légterelők jelentik. Az autó festése nem változott, maradt a 2017-ben bevezetett dizájn.

„A tél során keményen dolgoztunk, hogy eszközöljünk néhány változtatást a szervezetünkben, amelyektől azt reméljük, hogy gördülékenyebbé tesznek néhány dolgot, amelyeknél a múltban problémát tapasztaltunk" – mondta Franz Tost, az istálló csapatfőnöke.

„Minden belső folyamatunkat kielemeztük, hogy optimalizáljuk az erősségeinket és minimalizáljuk a gyengeségeinket. A többi csapattal összehasonlítva a Toro Rossónál kevesebb emberre számíthatunk,

a Red Bull-lal létrehozott szinergia, valamint az, hogy mostantól a Red Bull is Honda motorokat használ, lehetővé teszi, hogy a technikai munkacsoportjaink jobban a részletekre koncentrálhassanak."

A Toro Rosso tavaly gyakorlatilag mozgó Honda-tesztpadként funkcionált, a japánok fejlesztéseinek felgyorsítása miatt ahol csak lehetett, hátrasorolásos büntetéseket vállalt be annak érdekében, hogy az idei szezontól Hondára váltó Red Bull minél felkészültebb lehessen.

Tost már az idei szezon előtt is hangoztatta, hogy készek ismét ugyanezt tenni, ha az anyacsapat és a Honda azt kéri tőlük. Noha az erőviszonyok csak a február 18-án kezdődő teszteken, méginkább a szezon első futamain fognak kikristályosodni, a Toro Rosso abból pedig biztosan profitálhat, hogy

az STR14 több alkatrészt is örökölt a Red Bull 2018-as konstrukciójátóla fejlesztéseiket ugyanis így nem kell megosztaniuk, azokat egy az egyben alkalmazhatják mindkét istállóban.

Tost elmondta, hogy

a Honda erőforrásaihoz kapcsolódó alkatrészek ugyanolyan specifikációjúak lesznek, mint a Red Bullé,

a többi alkatrész azonban tavalyi lesz, mivel ők nem tudják tartani az anyacsapat idei fejlesztési ütemét.

Ebben a videóban mutatta be idei autóját a Toro Rosso

„Nagyon jó szakembereink vannak, a tavalyi alkatrészek megbízhatósága pedig jobb helyzetbe hoz minket ahhoz, hogy gyorsabban fejlesszünk a szezon során" – mondta Tost.

Kvjat megérdemel még egy esélyt

Ami a Toro Rosso pilótáit illeti, a csapat egy teljesen újonc versenyzővel, a korábban még Forma-1-es autót sem vezető thai Alexander Albonnal, valamint a 72 nagydíjrajtot maga mögött tudó Danyiil Kvjattal vág neki a szezonnak. Kvjat már két ízben is volt a Toro Rosso versenyzője, 2014-ben itt mutatkozott be az F1-ben, majd miután a 2015-ös szezont és a 2016-os idény elejét már a Red Bullnál töltötte, a 2016-os Spanyol Nagydíjra visszafokozták a fiókcsapatba, ahonnan a 2017-es szezon vége előtt menesztették. Az orosz pilóta egy szezont a Ferrari fejlesztőpilótájaként húzott le, mielőtt megkapta a második esélyét a Red Bulltól.

„Mindig is azt mondtam, hogy egy fiatal pilótának 2-3 évre van szüksége ahhoz, hogy megértse a Forma-1 komplikált világát és teljesíteni tudjon – mondta Tost. – Danyiil már az elején megmutatta a nyers tempóját, amikor fellépett a Red Bull Racinghez, úgy tűnt, készen áll a kihívásra. Volt néhány nagyon jó teljesítménye, de nyomás alatt hozni az eredményeket mindig kihívás, utólag pedig azt mondhatjuk, hogy ez túl korai volt neki.