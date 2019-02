A Racefans értesülései szerint marad mostani nevénél a Force Indiából lett Racing Point, miután sikertelenül próbálta meg felvenni többek között az 1997-ben csődbe ment Lola nevét.

Alighanem minden kérdőjel elillant a 2019-es Forma-1-es mezőnyt alkotó csapatok neve körül, a Racefans értesülései szerint ugyanis az F1 Commission formálisan elfogadta a 10 csapatból 2 névváltoztatási kérelmét. Az egyikük a Sauber, amely be is jelentette, hogy az idei évtől Alfa Romeo Racingként vesz részt a küzdelemben, a másik pedig a Force Indiából lett Racing Point, amely az előzetes tervekkel ellentétben marad az utóbbi elnevezés mellett.

A korábbi Force India istálló először a tavalyi Belga Nagydíj előtt volt kénytelen megváltoztatni a nevét Racing Point Force Indiára, a szezon végeztével pedig Racing Pont F1 Teamként adta be nevezését az idei szezonra.

Otmar Szafnauer csapatfőnök azonban arra utalt, hogy nem ez lesz a csapat végleges neve, a Racefans azonban megtudta, hogy de igen, mivel kudarcba fulladt a próbálkozás, hogy történelmi csapatnevet vegyenek fel.

A Racing Point szóvivője nem kommentálta a Racefans értesüléseit, amely úgy tudja, hogy a Racing Point több, az F1-ben korábban szereplő csapatnév jogtulajdonosával is felvette a kapcsolatot, az egyeztetések azonban egyikkel sem vezettek eredményre.Az egyik ilyen név az F1-en kívül a sportautózásban és anno a CART-ban is jól csengő Lola volt, amely a 60-as és a 90-es évek között szerepelt időnként az F1-ben, majd 1997-ben gyári istállóként nevezett. Ez a lépés olyannyira nem jött be, hogy nem tudták kvalifikálni magukat a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra, ezután pedig rövid úton csődbe mentek.

Az 1997-es Ausztrál Nagydíj volt a Lola hattyúdala a Forma-1-ben

Az F1 Commission a Racing Point csapatnevével együtt a kasztni új nevét is elfogadta névtelen szavazáson 22-4 arányban. A kanadai milliárdos Lawrence Stroll vezette konzorcium által felvásárolt istrálló február 13-án leplezi le idei autóját és festését, amely már a gárda feltételezett új főszponzorát, a sportfogadással foglalkozó SportPesát is magán hordozza.

Pérez javítana az időmérőkön

Sergio Pérez, a Racing Point rutinos mexikói pilótája Nico Hülkenberg és Esteban Ocon után Lance Stroll személyében harmadik csapattársával készül megküzdeni a silverstone-i istállóban. Ocontól tavaly kikapott az időmérők tekintetében, a pontversenyben azonban a francia előtt végzett. Egy kicsit úgy érzi, hogy miután kilencedik szezonját kezdi meg a száguldó cirkuszban, a közvélemény némileg megfeledkezett róla, és nem értékelik eléggé a teljesítményét. „Olyan, mintha az emberek hozzám szoktak volna” – nyilatkozta az Autosportnak. Amikor újonc voltam, mindenki rólam beszélt, engem tartottak a következő nagy durranásnak, mint most Estebant. 2017-ben én voltam a legjobb a középmezőnyben, eddig minden csapattársamat legyőztem. Az eredmények végül többet mondanak, mint az emberek, az eredmények világosak."