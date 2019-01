Újabb fontos poszton történt személycsere a Ferrarinál

A csapatfőnök után a hozzá lojális kommunikációs igazgató is távozott a Ferraritól, az újságírók azt remélik, változik a Scuderia hozzáállása a külvilághoz.

Január elején bejelentették, hogy távozik a Ferrari addigi csapatfőnöke, és Maurizio Arrivabenét a korábbi technikai igazgató, Mattia Binotto váltja a Scuderia élén. Arrivabene leváltásának hírére szinte fellélegeztek az (elsősorban brit) újságírók, mert az olasz menedzser nem ápolt jó viszonyt a sajtóval, és legtöbben őt tették felelőssé azért, hogy a Ferrarinál és a csapat körül is fagyos volt a légkör.

A Ferrari természetesen különleges helyzetben van, hiszen az F1 megkerülhetetlen istállójává vált, a sportág története során rendszeresen különcködtek különböző ügyekben, vétójoguk van bizonyos szabályok ellen, és messze ők kapják a legtöbb pénzt is a jogtulajdonostól, azonban az elmúlt évek során lényegében nem álltak szóba a sajtóval.

Ezért legtöbbször Arrivabenét hibáztatták, de mások megjegyezték azt is, hogy ő csak a tavaly nyáron elhunyt elnök, Sergio Marchionne hozzáállását képviselte, amíg el nem veszítette az új elnök, John Elkann bizalmát, mások megemlítették azt is, hogy Arrivabene sekélyes angol nyelvtudása sem segített.

Ahogy ez várható volt, Arrivabene leváltása után szövetségese, a Ferrari kommunikációs vezetője, Alberto Antonini is távozik a posztjáról.

Egy ehhez hasonló váltás a közönséget általában nem érinti közvetlenül, de a Ferrari esetében a legnépszerűbb csapatról van szó, és elképzelhető, hogy váltás már rövid távon is érezteti majd a hatását, megközelíthetőbbé teszi majd a Scuderiát, hiszen egy bizalmi állásról van szó, ami szorosan kötődik a csapatfőnök és a felsővezetés tagjainak kilétéhez.

Silvia Hoffer Frangipane has decided to leave #McLaren for a new opportunity. pic.twitter.com/8JARur0JmN — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) January 23, 2019

Antonini korábban maga is újságíróként dolgozott, 2014-ben, Arrivabene érkezésekor nevezték ki őt is, az elmúlt négy év során lojálisan képviselte a főnökei által meghatározott irányvonalat. A menesztését egyelőre nem jelentették be hivatalosan, azonban a Scuderia ügyeiben otthonosan mozgó bennfentes blogger, Leo Turrini már kész tényként közölte ezt.

Antonini utódja egy igazán rutinos és elismert szakember, az olasz Silvia Hoffer Frangipane lesz,

aki eddig a Williams, majd legutóbb 9 évig a McLaren F1-es sajtókommunikációját felügyelte. A hírt a Twitteren több újságíró is pozitívan fogadta, a távozását a wokingi csapat már bejelentette, bár a Ferrarit természetesen nem nevezték meg. Hoffer váltásával a McLaren sajtórészlege is átalakul, nemrég a szintén rutinos Steve Cooper is átnyergelt a DTM-hez.