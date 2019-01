Gyári csapatként a Renault célja, hogy előbb-utóbb beleszóljon az F1-es élmezőny küzdelmeibe. Ehhez most nagy fába vágták a fejszéjüket, a nulláról kezdték az idei autó tervezését.

Nagy dobásra készül a Renault a 2019-es szezonban, a csapat ügyvezető igazgatója ugyanis elmondta, hogy szinte mindent a nulláról kezdtek, és teljesen új autót építettek az idei évre. A csapat célja, hogy gyári istállóként visszakerüljenek az F1 élmezőnyébe, ehhez az első lépés pedig az, hogy minél jobban lecsökkentsék a távolságot a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull mögött. Eközben lemondott a továbbra is börtönben ülő elnök-vezérigazgatójuk.

Az F1-es csapatok háza táján soha nem áll le a fejlesztés, az autók szezon közben is folyamatosan változnak, a téli szünet alatt ez a változás azonban jóval szembeötlőbb szokott lenni akkor is, ha változatlan szabályok mellett készülnek a következő szezonra. Most utóbbi sem igaz, az aerodinamikai regulák módosítása miatt külsőre mindenki a tavalyitól jócskán eltérő konstrukcióval fog előrukkolni,

ez azonban fokozottan igaz lesz a Renault-ra, amely olyannyira új autóval készül, hogy csupán a szervókormányt tartotta meg a tavalyi, R. S.18-as modellből.

„Ez alapján el tudják képzelni, hogy milyen sokat változik az új autó, minden területből megpróbálunk többet kihozni – nyilatkozta Marcin Budkowski, a csapat ügyvezetője a Motorsport-Totalnak. – Az, hogy a rajztáblától kezdve véghez vigyünk ilyesmit, rengeteg munkát jelent.”

Az új aerodinamikai szabályok mellett ilyesmit véghez vinni még stresszesebb feladat, az első teszt időpontjáig pedig már kevesebb mint egy hónap van hátra. A franciák olyannyira a végére hagyhatják a dolgot, hogy elképzelhető, hogy a február 12-i bemutatóra csak egy kerekeken guruló kasztnit fognak kitolni egy működőképes autó helyett. „Minél jobban közelít a végső határidő, annál nagyobb lesz rajtunk a stressz a fejlesztésekkel. Még így is szoros lesz, nagyon szoros, noha mindig az. Ha nem így lenne, valami rosszul sülne el. Törvényszerűség, hogy mindent olyan későn kell elkészíteni, amennyire csak lehet, így mindenből ki lehet hozni a maximumot, mielőtt a gyártásra kerülne a sor” – mondta Budkowski.

A csapat már teljesítette a kötelező töréstesztet, ebből a szempontból tehát nincs oka aggodalomra. Budkowski a kasztni mellett a motortól is sokat remél, amelynek teljesítményével már elégedettek, a mostani szakaszban a megbízhatóság finomhangolását végzik. Cyril Abiteboul, a Renault sportprogramjának igazgatója korábban elmondta, hogy még soha nem léptek előre akkorát az új erőforrással, mint a mostani téli holtszezonban.

Ghosn lemondott a Renault éléről

Noha október óta börtönben ül adócsalás vádjával, Carlos Ghosn mostanáig papíron a Renault elnök-vezérigazgatója maradt. A franciák F1-es projektjét nagyban támogató, a gyári istálló 2016-os visszatérését szorgalmazó volt elnök a csütörtökön megtartott igazgatótanácsi ülés előtt nyújtotta be lemondását. A Renault teljesen újrastrukturálja a cég vezetését, az elnöki posztot a Michelin korábbi vezérigazgatója, Jean-Dominique Senard kapta meg, míg a vezérigazgatói poszt a Ghosn felelősségi körét korábban átvevő Thierry Bollore-é lett.