Max Verstappen az F1-es téli szünet alatt is hódol kedvenc szenvedélyének, a szimulátor-versenyzésnek, legutóbb azonban a jelek szerint kicsit frusztrálttá tették őt az ellenfelek.

Max Verstappen eddigi pályafutása alatt sem tartozott a nyugodt versenyzők közé, számtalan példát láthattunk már arra, hogy könnyen felkapja a vizet, és a csapatrádióban osztja ki az őt felidegesítő ellenfelét. A tavalyi Brazil Nagydíjon is rendesen sípolni kellett az élő közvetítésbe bevágott párbeszédet közte és mérnöke között, miután Esteban Oconnal összeütközve az élről pördült ki, majd a futam után személyesen is számon kérte a franciát, amit a hírhedt lökdösődés követett. Még ha sokszor, mint ebben az esetben is, jogos volt a holland felháborodása, azt kijelenthetjük, hogy könnyen ki lehet őt hozni a sodrából. Vélhetően erre játszott rá Ocon is, aki Brazíliában Verstappen arcába vigyorogva provokálta őt. Az iRacing online szimulátoros bajokságában most kiderült, ennél jóval kevesebb is elég.

Verstappenről köztudott, hogy szabadidejében a mai napig előszeretettel szimulátorozik és indul online versenyeken a világ legnagyobb szimulátoros csapatával, a Team Redline-nal. Nincs ez másképp most, a téli holtszezonban sem. Verstappen saját nevén vesz részt a küzdelemben, legutóbb az iRacing online bajnokságban tűnt fel Brands Hatch-ben, egy virtuális Forma-3-as futamon, amelynek edzésén olyasmit tett, amit még a virtuális versenypályákon sem néznek jó szemmel. A Twitch nevű videós platformra feltöltött képsorok azt mutatják, ahogy Verstappen éppen gyorskörön van a 33-as rajtszámú narancssárga autójában, amikor feltartja őt a versenyíven cammogó 7-es rajtszámú David Minton. Verstappen, hogy elkerülje az ütközést, lement a fűre, amitől megpördült, de a pályán maradt.

Mivel a gyorkörének lőttek, a holland nem hajtott tovább, inkább megvárta, hogy az előle a pályáról lemenekülő Minton visszaelőzze, majd utánament az ismét lehúzódó kék autónak, és nemes egyszerűséggel ráhúzta a kormányt, kilökve a 7-es versenygépet.

Mindketten a falban végezték, Verstappen autójának hátsó szárnya le is tört. Ezután a Red Bull versenyzője, mint aki jól végezte dolgát, visszateleportálta magát a bokszba, hogy egyből kihajtson egy újabb körre.

A Twitchre a videót feltöltő MrGit nevű felhasználó reakcióiból is kiderül, hogy arrafelé sem mindennaposak az ilyen manőverek

Az esetet egy legyintéssel is el lehetne intézni, mondván ez nem a valóság, és különben is, Minton csúnyán feltartotta Verstappent, csakhogy az iRacing bajnokságaiban, mint a komoly szimulátoros sorozatok mindegyikében, nagyon komolyan veszik a felelőtlen viselkedést, külön versenybírókat is alkalmaznak, akik egy-egy ilyen manőverért szó nélkül eltiltják az illetőt. Ha pedig egyért nem, akkor kettőért már csak-csak, Verstappen ugyanis egy másik riválisának is nekiment. Ebben a videóban nincsenek benne az előzmények, nem tudni, hogy a holland milyen sérelmet torolhatott meg, annyi azonban biztos, hogy a versenyzői etikettet itt sem vette figyelembe.

Nem tudni, hogy a másik incidens az előző előtt, vagy után történt, a felvételeken viszont hasonló szituáció látható, Verstappen elengedi a riválisát, majd szándékosan nekimegy

Hogy Verstappen részesül-e bármiféle szankcióban, arról egyelőre nincs információ, korábban azonban már volt rá példa, hogy egy neves autóversenyzőt kizártak az online versenyekről, miután nem tudott uralkodni magán. A 2006-ban és 2007-ben a Toro Rossóval az F1-ben induló Scott Speed utólag elnézést kért, amiért többször is megpróbálta szándékosan kiütni az egyik vetélytársát.

A valóságban Verstappennek vélhetően meg sem fordulna a fejében hasonló manőver, vannak azonban, akik az igazi versenypályákon sem tudnak uralkodni magukon. Az egyik leghíresebb közelmúltban történt eset Santino Ferruccié, aki tavaly nyáron, a silverstone-i Forma-2-es sprintverseny levezető körében ment neki direkt Arjun Maininak,

amiért utólag kizárták, négy további versenytől eltiltották, súlyos pénzbüntetést kapott, csapata pedig azonnali hatállyal szerződést bontott vele.

Ferrucci annyit tudott felhozni a védelmére, hogy olasz amerikai, ezért nagyon érzelmesen viszonyul a versenyzéshez.

Egy másik híres eset Dan Ticktummal, a Red Bull juniorversenyzőjével történt, aki 2015-ben az angol F4-ben biztonsági autós fázis alatt 10 autót előzött meg, ezalatt elhaladt 13 sárga zászlós jelzés, 4 dupla sárga zászlós jelzés, két fehér zászlós jelzés és 15 Safety Car-tábla mellett, hogy egy első körös ütközésért vegyen elégtételt, és kiüsse riválisát a versenyből. Ticktum kétéves eltiltást kapott az autóversenyzéstől, a második évet felfüggesztve.