Räikkönen autója lehet a 2019-es mezőny első fecskéje

A 2019-es Sauber gurulhat először pályára az idei F1-es autók közül, korai bejáratásából pedig a Ferrari is igyekszik hasznot húzni.

Egyelőre nem történt meg a hivatalos bejelentés, olasz sajtóértesülések szerint azonban a Sauber egy nappal a Ferrari autóbemutatója előtt próbálhatja ki először 2019-es modelljét, a C38-at. A két istálló közötti szoros együttműködés jegyében a svájciak a fioranói tesztpályán járathatják be a konstrukciót, ami a Ferrari mérnökeinek is hasznos tapasztalatokkal szolgálhat.

A Ferrari és a Sauber partneri kapcsolata nem csak utóbbi egyik pilótaülésére, valamint az erőforrásra terjed ki, az Alfa Romeo révén jelentős anyagi támogatást kapó svájciak

idei F1-es torpedójának hátsó része ugyanis megegyezik majd az egyelőre 670-es kódnév alatt futó idei Ferrari farával.

A vörösök mérnökei ezáltal nem saját autójuk, hanem a C38 segítségével juthatnak először információhoz az új motor és váltó pályán mutatott teljesítményéről és viselkedéséről, mielőtt egy nappal a Sauber bejáratása után leleplezik saját versenygépüket.

A Ferrari abban a szerencsés helyzetben van, hogy Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi egyaránt jól ismeri a vörösök 2018-as gépét, így bármelyikük ül volánhoz a Sauber február 14-i bejáratásán, vélhetően pontos összehasonlításra lesz képes a tavalyi motorral és váltóval. A C38-ast ezután kamionba pakolják és útnak indítják a február 18-án kezdődő első barcelonai tesztre, ahol valószínűleg a hivatalos bemutatót is megejtik.

Egy fenékkel ülik meg ugyanazt a lovat

Nem csak a Ferrari és a Sauber esetében lesz közös az autó farrésze, hanem a Red Bull és a Toro Rosso is ugyanazt a hátsót használja majd, ami hatalmas segítséget jelent az idei évtől a bikások anyacsapatának is motort szállító Hondának. A két istállónál nem csak az erőforrás, a váltó és a hátsó felfüggesztés, hanem az első felfüggesztés egyes elemei is ugyanolyanok lesznek.

„Szerintem ez nagy előny, mert nem kell a két csapattal külön kommunikálnunk, ők pedig nem fognak teljesen különböző dolgokat kérni” – nyilatkozta Tanabe Tojoharu, a Honda F1-es technikai igazgatója az Autosportnak.

Természetesen némileg eltérő a két autó kialakítása, nekünk pedig mindkét csapathoz alkalmazkodnunk kell, de nincs nagy különbség."

A Honda először szállít két csapatnak a 2008-as szezon óta, noha a Toro Rosso és a Red Bull nem tekinthető a klasszikus értelemben véve két külön egyletnek. Hasonló volt a helyzet 10 éve is, amikor a gyári csapat mellett a japánok előző évi autójával induló Super Aguri volt a másik partner. „Elméletileg kétszer annyi adat áll a rendelkezésünkre – felelt Tanabe a két csapat előnyeit firtató kérdésre. – Nem csak a pálya mellett, hanem a fejlesztés során is. Most van egy új csapatunk, más tervezési filozófiával és munkamódszerrel, különösen a pályán zajló dolgokban. Egy új csapattól több információt, több tudást kaphatunk, ez pedig nagy nyereség."

A technikai igazgató elmondta, hogy a személyi állományukat is növelni kellett, a pályán pedig nagyjából kétszer annyi emberre lesz szükségük, a munkamennyiség megduplázása helyett ugyanis az emberi erőforrás növelése mellett döntöttek.