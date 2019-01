Laudát ismét az intenzív osztályon kezelik

Rossz hír érkezett Niki Laudáról. A Mercedes F1-es csapatának ügyvezetői jogkör nélküli elnöke visszakerült az intenzív osztályra, amelyet tüdőtranszplantációja után egyszer már elhagyott.

Úgy tűnt, Niki Lauda már túl van a nehezén augusztus eleji tüdőtranszplantációja után, felépülésének utolsó szakaszába érve azonban influenzás lett ibizai otthonában, ezért újra az intenzív osztályon kezelik a Bécsi Általános Kórházban. Lauda családja körében töltötte a karácsonyt, már több nyilatkozatot is adott arról, hogy mostanra csak fizikai állóképességének visszanyerése maradt hátra. Kérdéses, hogy a mostani visszaesés milyen hatással lesz az egészségére a továbbiakban.

A háromszoros világbajnok transzplantációja után októberben hagyta el az intenzív osztályt, először egy rehabilitációs intézetbe került, majd karácsony előtt hazautazhatott ibizai otthonába.

Innen került most vissza influenza miatt abba az intézménybe, ahol augusztusban megműtötték, a hírt a Bécsi Általános Kórház szóvivője is megerősítette.

„Niki Laudát felvettük az intenzív osztályra, a családja körében influenzával fertőződött meg” – mondta a szóvivő az ORF-nek.

A hírek szerint nem olyan komoly a helyzet, mint az első hallásra tűnhet, a szóvivő ugyanis azt mondta, Laudát a jövő héten már haza is engedhetik. Félvállról sem szabad ugyanakkor vennie az ehhez hasonló betegségeket, a transzplantált páciensek immunrendszere ugyanis jóval gyengébb az átlagemberénél, ezért akár egy hétköznapi megfázás is sokkal súlyosabb következményekkel járhat, vélhetően Laudát is ezért szállították egyből az intenzívre.

Lauda korábban úgy nyilatkozott a Gazzetta dello Sportnak, hogy hamarosan újra teljesen fitt lehet, és nem lát okot arra, hogy az idei szezontól miért ne lenne ott újra rendszeresen az F1-es nagydíjhétvégéken.