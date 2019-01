Hamilton reméli, többé nem kap ajándékgyőzelmet

Lewis Hamilton nem szívesen élne át még egyszer olyat, hogy csapattársa félreállításával segíti őt győzelemhez a Mercedes.

A 2018-as szezon kétségkívül egyik legvitatottabb és legnagyobb port kavart eseménye volt, amikor Valtteri Bottas az Orosz Nagydíjon elengedte Lewis Hamiltont, átadva ezzel csapattársának a győzelmet és az azért járó 25 pontot. Toto Wolff csapatfőnök már a szocsi futam előtt jelezte, hogy ha szükség lesz rá, Bottasnak a szezon hátralevő részében a vb-címért hajtó kollégáját kell segítenie, a finn pilótát azonban ezzel együtt érthető módon megviselte az eset. Hamilton is együttérző volt, és szemmel láthatóan nem repesett az örömtől a csapat döntése miatt. A Mercedes honlapjának adott interjúban az ötszörös világbajnok most elmondta, többet nem szeretne ilyen helyzetbe kerülni, ezzel együtt azonban ennyi idő elteltével is jó döntésnek tartja, hogy Bottasnak el kellett őt engednie.

A csapatutasítás Michael Schumacher és Rubens Barrichello 2002-es ausztriai esete óta lett igazán kényes téma a Forma-1-ben, de előtte is jelen volt, a száguldó cirkusz hőskorában nem volt ritka, hogy egy pilótának nem a helyezését, hanem egyenesen az autóját kellett futam közben átadnia a csapattársának. A legtöbb esetben a csapat hozza meg a végső döntést arról, ha valakinek el kell engednie a másikat, nem volt ez másként most sem.

A Mercedes úgy gondolta, hogy a Hamiltonhoz képest 110 pontos hátrányban levő Bottasnak már gyakorlatilag semmi esélye a vb-címre, hiszen az akkor hátralevő versenyeken 150 pontot lehetett még szerezni összesen.

„Az évnek erre a szakaszára az lett a csapat hozzáállása, hogy »mindent meg fogunk tenni, hogy biztosra menjünk, Lewis már olyan messze van előtted, hogy nem tudod utolérni, most el kell kezdenünk őt támogatni azért, hogy biztosan megszerezzük mindkét bajnoki címet.«” – nyilatkozta Hamilton, vázolva, hogy mit mondhatott a Mercedes Bottasnak. Sem én, sem Valtteri nem mondunk olyat, hogy »meg akarjuk cserélni a két autó sorrendjét.« A pályán szeretnénk kiérdemelni a helyezésünket, és versenyezni akarunk érte. Valtteri gyorsabb volt azon a hétvégén és megérdemelte [volna] a győzelmet."

Hamilton egyáltalán nem örült annak, hogy ilyen módon kellett nyernie, azonban nem akarta felülbírálni a csapat döntését, ezért bármennyire is szerette volna, nem adta vissza Bottasnak az első helyet. „Igazán kínos volt. Amikor a fülemre szóltak, hogy Valtteri el fog engedni, nem emlékszem pontosan, de azt hiszem valami olyasmit mondtam, hogy »csak szóljatok neki, hogy húzzon bele.« Azt hiszem, a versenyen én voltam a gyorsabb, az időmérőn pedig ő."

„Emlékszem arra, hogy félrehúzódott, én pedig mentem tovább”. Soha nem akartam így nyerni, szerintem egyetlen versenyző sem akar így nyerni. Ahogy átszeltem a célvonalat, dúltak bennem az érzelmek. Ha a szívemmel gondolkozom, akkor másként csináltam volna, az életben és a versenyzésben azonban meg kell ragadni a pillanatot, el kell fogadni, ahogy jön, és meg kell ragadni, amikor ott a lehetőség. Ha az ember az érzéseit helyezi előtérbe, lehet, hogy nem ott végez, ahol tervezte, ha ez így érthető.” A csapat meghozta a döntést, és még ha én a teljes hátralevő verseny alatt vissza is akartam engedni, úgy döntöttem, hogy kitartok a csapat választása mellett."

Toto Wolff már a szezon közben felvállalta, hogy inkább lesz „rosszfiú" akkor, mint „idióta" a szezon végén. Végül távolról sem azon a plusz 7 pontot múlt Hamilton vb-címe, aki 88 ponttal zárt Sebastian Vettel előtt az összetettben, ezt azonban akkor a Mercedes nem tudhatta.

„Ez volt a jó döntés, de végső soron azon a napon nem lett volna rá szükség – mondta Hamilton. – Ugyanakkor azt gondolom, hogy az összetartás szempontjából az egy fontos nap volt. Kemény nap volt Valtterinek, ő azonban teljes mértékben tisztelettudó volt és egy valódi, nagyszerű csapatjátékos. Elképesztő csapattárs volt. Nem könnyű a csapattársamnak lenni, de az övének sem, mert nagyon-nagyon gyors és egyre gyorsabbá és gyorsabbá válik. Én már hat éve a csapattal vagyok, neki ez volt a második, és igazán a sarkamban liheg.” Őszintén remélem, hogy ilyen forgatókönyv többé nem lép életbe."

– mondta az ötszörös világbajnok.

Bottas a csalódottság és az elvett győzelem ellenére megérti a Mercedes döntését, és legközelebb újra elengedné Hamiltont, ha a csapat arra kérné. „Az évnek azon szakaszában már nem voltam harcban a világbajnoki címért. A csapat harcban volt a konstruktőri elsőségért, Lewis a versenyzők bajnoki címéért, amit végül meg is nyert. Így hát félre kellett állnom vezető helyen Lewisért. Nehéz volt ezt elfogadni, de abban a pillanatban azon körülmények között, a pontverseny akkori állása mellett... csapatjátékos vagyok. Bekapok egy golyót a csapatért, és legközelebb is megtenném."