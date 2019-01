Gondok a Red Bullnál, a Honda szakított a motorjait fejlesztő céggel

Kérdéses, hogy mennyire veti vissza az idén debütáló Red Bull-Honda együttműködést, de semmiképpen sem jött jól, hogy elváltak a japánok és a motorjaik fejlesztését segítő AVL útjai.

Nem zajlik zökkenőmentesen a Honda felkészülése a 2019-es szezonra. A jövőre a Red Bullnak és a Toro Rossónak motorokat szállító japánok nagy várakozásokkal tekintenek a soron következő idényre, amelyben az energiaitalosok anyacsapatával szeretnék bizonyítani, hogy képesek felvenni a versenyt a Mercedesszel és a Ferrarival. A német Autobild által nyilvánosságra hozott információk azonban akár aggodalomra is okot adhatnak, a Honda ugyanis szakított a szimuláció-specialista AVL-lel, amely a világ legnagyobb, meghajtási rendszerek tesztelésére szakosodott független cége.

A japánok már egy ideje együtt dolgoztak az AVL-lel, amely a versenysportban és azon kívül is járatos a különféle erőforrásrendszerekben, saját tesztpadján a belső égésű motoroktól a hibrid erőforrásokon át az elektromos meghajtású autókig minden megfordult már.

A Honda az F1-es motorja tökéletesítésére kötött partnerséget az osztrák céggel, ez az együttműködés azonban most véget ért, az ok pedig: vita az AVL egyik projektvezetője és a Honda mérnökei között.

Érdekesség, hogy a Ferrari és az AVL korábbi együttműködése szintén a szóban forgó projektvezető miatt ért véget, aki a vörösökkel is összerúgta a port. A maranellóiak a Honda előtt dolgoztak együtt a céggel. Az Autobild értesüléseit Helmut Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója megerősítette, majd hozzátette, hogy a Mercedes korábbi motorgurujának, Mario Illiennek az alkalmazása sem hozta meg a várt eredményt. Illien 2015 és 2017 között dolgozott együtt a Red Bull-lal, amely a Renault gyengélkedése miatt bérelte őt fel, hogy segítsen rendbe szedni a franciák gyenge és megbízhatatlan erőforrását. A korábbi kapcsolatot kihasználva Illient a Honda motorjainak erős vibrációjának megszüntetésére is felkérték, a svájci szakember azonban nem találta meg a megfelelő megoldást, a Honda így most házon belül próbálja orvosolni a problémát. „Ebben a kérdésben megkezdtük a megfelelő intézkedéseket" – kommentált szűkszavúan Marko.

Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója azok közé tartozik, akik már dolgoztak együtt a japánokkal az F1-ben, így tisztában van vele, hogy miként kell megfelelően összehangolni az európai mérnököknek olykor igencsak kiismerhetetlen japán munkakultúrát egy F1-es csapat működésével. Brawn 2006 végén egy időre visszavonult az F1-től, majd 2008-ban a Honda gyári istállójának csapatfőnökeként tért vissza. Noha a japánokkal tragikus volt az eredménysora abban az évben, mindez azért volt, mert a csapat már teljes erejével a 2009-es szabályváltozásokra készült. A Honda végül nem várta meg, hogy learathassák munkájuk gyümölcsét, 2008 végén kiszállt, a Brawn GP-re átkeresztelt csapat azonban – már Mercedes motorokkal – nélküle is megnyerte mindkét vb-címet.

A siker kulcsa a Hondánál az, hogy a mérnökökben tudatosítani kell a Forma-1 jelentette kihívásokat – nyilatkozta Brawn az Autosportnak. – Amikor megérkeztem a Hondához, a mérnökök nem voltak teljesen tisztában a valósággal, azzal, hogy mire van szükség [a sikerhez]. Az én feladatom az volt, hogy felvilágosítsam erről a mérnököket, biztosítsam, hogy a megfelelő területeken dolgoznak a megfelelő prioritásokkal, valamint birtokukban van az információ, és a valós képet látják arról, hogy mi is történik. Amikor megérkeztem, az volt a nézőpontjuk, hogy a motorjuk egyike a legjobbaknak. Mivel ismertem a Ferrariét, világos volt, hogy ez nem így van."

Brawn úgy véli, a Red Bullban megvan az, ami a Hondával közös sikeres együttműködéshez kell. A japánok eközben hajlandóságot is mutattak a változásra, többek között a vezetőségük átszervezésével győzték meg az anyacsapatot, hogy váltsa le a Renault-t. A Toro Rossóval 2018-ban sokkal jobb kommunikációt építettek ki, mint a McLarennel 2015 és 2017 között, Franz Tost csapatfőnök pedig meglepetten tapasztalta, hogy a Honda motorjai jobbak, mint arra a mclarenes évek után számított.

Brawn szerint ez a folytatásban is így lesz, ezért vb-címeket vár a Red Bull és a japánok együttműködésétől.