Brawn: Nem Briatore fedezte fel Schumachert

A Ferrari korábbi technikai igazgatója, és Michael Schumacher későbbi, mercedeses csapatfőnöke is érdekes történeteket elevenített fel a rekordbajnok 50. születésnapja alkalmából.

Szakmai szempontból talán Ross Brawn ismeri a legjobban a korábbi hétszeres világbajnok Michael Schumachert, aki ma 50 évvel ezelőtt született. Brawn manapság az F1 sportért felelős ügyvezetője, azonban a ’80-as évek végén a sportautó-világbajnokságban a Jaguar technikai igazgatójaként már találkozott a Mercedes színeiben induló Schumacherrel és a peugeot-s Jean Todttal is.

A brit szakember az F1 hivatalos podcastjában felidézte az emlékeit Schumacherről, kezdve azzal, hogy már a sportautók között kiszúrták Schumachert, és nem sokkal később, amikor Brawn a Benettonhoz került, rögtön le akartak csapni rá. Ez végül, néhány vargabetűvel sikerült is nekik.

„A sportautók lényege, hogy gyorsan, de az üzemanyaggal takarékosan vezessenek. Ő kevesebb üzemanyagot használva is mérföldekkel verte a többieket. Amikor a Jaguarral megnyertük a bajnokságot, Michael volt az egyetlen ellenfelünk a Mercedesben, a többiek egyáltalán nem voltak olyan jók” – mondta Brawn.

Egy kicsit az mentett meg minket, hogy a Mercedes menedzsmentje minden pilótának azonos hosszúságú etapokat adott. Michael elszomorított, a többiek kissé megnyugtattak minket.”

Brawn felidézte, hogy pilótájuk, Derek Warwick egyszer majdnem torkon ragadta Schumachert, miután egy időmérőn összeakadtak, ezért ő és a Mercedes néhány szerelője állt közéjük. Érdekes irónia, hogy Warwick sportfelügyelő volt a 2010-es Magyar Nagydíjon, amikor Schumacher veszélyes versenyzés miatt rajtbüntetést kapott.

Schumacher F1-es előléptetéséről ekkor pletykák indultak, Brawn elismerte, hogy munkatársával, a Jaguart és később a Benettont is igazgató Tom Walkinshow-val mindenképpen meg akarták szerezni a német pilótát, mert tudták, hogy milyen jó. „Az volt a gond, hogy nekünk volt két pilótánk, a Jordannek viszont volt egy szabad ülése. Próbáltuk meggyőzni Flavio Briatorét egy drasztikus váltásról.”

„Ő nem érdeklődött, mert semmit sem tudott Michael Schumacherről, de amint Michael megjelent Spában, és megmutatta, mit tud, már ő is lelkes lett. Úgy gondolom, kissé fel van fújva az a sztori, hogy Flavio talált rá Michael Schumacherre” – tette hozzá, és megjegyezte, hogy Schumacher oldalán Willi Weber volt a kulcsember, de a Mercedes is segített az F1-es áttörésben.

A legjobb évek

A témában nyilatkozók egyöntetű véleményéhez hasonlóan Brawn is kiemelte, hogy Schumacherre a munkatársai sohasem szóltak egy rossz szót sem, és nagyra értékelték, hogy a véleményét mindig csak zárt ajtók mögött fejtette ki, a közvéleményt sohasem használta fel. Elmondta, szerinte a német pilóta 1996-ban is világbajnok lett volna a Benettonnal, és meglepte őt, hogy Schumacher elment a Benettontól.

„Nekem nem állt szándékomban, hogy a Ferrarihoz menjek. Ez volt az egyik legnehezebb időszak a Michael és köztem lévő kapcsolatban. Michael a háttérben kissé összekapott a Benetton menedzsmentjével a szerződése miatt, ezt el is mondta nekem. Aztán, a ’95-ös szezon során elmondta, hogy távozik, és volt egy nagyon rövid beszélgetésünk arról, hogy én is megyek-e vele.”

Én akkoriban nem akartam, azt gondoltam, hogy nincs nekem ott hely. Michael ahhoz a Ferrarihoz ment, amit John Barnard alakított ki, és ők nagyon elköteleződtek mellette.”

Brawn azonban nem kapta meg a támogatást, amit a menedzsmenttől várt, ezért kiábrándult a csapatból. Az 1996-os szezonra nyilvánvalóvá vált, hogy a Ferrarinál is gondok vannak, ezért a brit szakember szerint pont jókor érkezett Willi Weber hívása. Szeptemberre már meg is állapodtak, és Brawn végül a Ferrarinál kötött ki.

Az első világbajnoki cím csak 2000-ben jött össze Schumachernek a Ferrarival, Brawn elismerte, hogy szerettek volna már korábban is nyerni, de a kudarcok összekovácsolták az istállót. Szerinte Schumacher már 1999-ben is győzött volna, ha nem szenved balesetet, és bár elfogadták volna Eddie Irvine világbajnoki címét is, úgy érezték, nem lett volna igazságos, ha nem Schumacher győz először.

Brawn szerint Schumacher legjobb időszaka a 2000-es évek eleje volt, de nem tudott csúcspontokat kiemelni, mert úgy érezte, a német pilóta teljesítménye stagnált, de nagyon magas szinten. Ismét megjegyezte, hogy Schumacher képes volt olyan versenyeket is megnyerni, ahol nem volt esélyes, és példásnak tartotta azt is, ahogy a 2005-ös szezon viselte, amikor a szabályokkal teljesen tönkretették a Ferrarit, és világbajnoki címvédőként hirtelen visszaestek.

Távozás és visszatérés

Schumacher először a 2006-os szezon végén vonult vissza. Bár voltak szóbeszédek, hogy valójában kiszorították őt a Ferraritól, Brawn szerint a német pilóta fáradt volt, és ezt ő is megértette, mert 10 év után ő is lassítani szeretett volna. Egyikük sem maradt sokáig távol a versenyzéstől, Brawn először a Hondával, majd a saját nevére keresztelt Brawn GP-vel, aztán a Mercedes névre címkézett csapattal foglalkozott.

A Brawn GP-vel világbajnok lett 2009-ben, de a 2010-es fejlesztésekre nem volt pénzük, ráadásul a világbajnoki címet megnyerő Jenson Button is elhagyta őket. Schumacher közben megpróbálkozott a visszatéréssel a Ferrarinál a sérült Felipe Massa helyén, de egy motorosbaleset miatti súlyos nyaksérülése ezt megakadályozta. Brawn viszont kapott az alkalmon.

Amikor felhívtam, hogy van-e kedve egy sörhöz azt mondta, »tudom, mit akarsz kérdezni, igyunk egyet«.

„Tisztában volt a történésekkel, nem lepte meg a hívás. Nagyon gyorsan megegyeztünk abban, hogy találjunk egy utat a visszatérésére. A Mercedes és Norbert Haug is nagyon szerette volna őt az autóban tudni, onnan kezdve pedig már csak ki kellett dolgozni egy mindenki számára megfelelő megállapodást. Elég gyorsan sikerült is.”

A Mercedesszel töltött F1-es évek az eredmények terén nem bizonyultak sikertörténetnek, de Brawn szerint a csapat vezető versenymérnöke, Andrew Shovlin és mások is nagyra értékelik, hogy Schumacher segített lefektetni az alapokat.

Én dolgoztam korábban is Michaellel, tudtam, hogy milyen, mik a normái, milyen magas szintet képvisel, ezek a srácok viszont nem tudták.”

Jock Clear, Michael versenymérnöke Jacques Villeneuve versenymérnöke volt akkor, amikor ők ketten a világbajnoki címért harcoltak, és szinte szenvedélyesen utálta Michaelt korábban, a csapatnál azonban Michael egyik legközelebbi barátja lett, miután együtt kezdett dolgozni vele.”

A végleges búcsú ideje 2012-ben jött el, amikor Schumacher hároméves szerződése lejárt, ráadásul a McLarennél egyre jobban küszködő Lewis Hamilton szerződtetése is felmerült. Brawn szerint Schumachert részletesen tájékoztatták a fejleményekről.

„Elmagyaráztam Michaelnek, hogy Lewis kezd a szerződése végére érni, és lesz egy időszak, amikor elérhetővé válik. Amikor ez megtörténik, a Mercedes megpróbálja majd megszerezni őt, mert ő a jövő, Michael pedig a pályafutása végéhez ér. Michael megértette és tiszteletben tartotta ezt. Mivel ez nyílt és egyenes formában zajlott, tudta kezelni.”