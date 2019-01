Ex-Ferrari-tesztpilóta: Arrivabene megelőzhette volna Vettel hibáit

A Schumacher-korszakban három éven át a Ferrarinál tesztelő Luciano Burti nem tartja jó vezetőnek Maurizio Arrivabenét, szerinte Jean Todt alatt Sebastian Vettel nem hibázott volna ennyit.

Luciano Burti, a korábban a Ferrari tesztpilótájaként is dolgozó ex-Forma-1-es versenyző úgy véli, nem kizárólag Sebastian Vettelt terheli a felelősség a német 2018-ban elkövetett sorozatos hibái miatt. A 2002 és 2004 között a Scuderia alkalmazásában álló brazil pilóta együtt dolgozott a vörösöket 1993 és 2007 között irányító Jean Todttal, és szerinte a jelenleg az FIA elnöki pozícióját betöltő francia meg tudta volna akadályozni, hogy a Német Nagydíjon elkövetett, futamgyőzelembe kerülő kicsúszása után Vettel újabb, olykor „buta” hibákat kövessen el.

Utólag maga a négyszeres világbajnok is elismerte, hogy hockenheimi botlása hatalmas hiba volt tőle, valamint azt is kifejtette, hogy bár elgondolkodott rajta, nem vette igénybe pszichológus segítségét, mert saját maga is megfelelően tudja kezelni a stresszt. „Nagyon apró hiba volt, ami megesik. Szerencsétlen volt, hogy a rossz időben és a rossz helyen történt meg, és komoly következménye lett” – mondta Burti Vettel németországi kicsúszásáról az Autosportnak, amivel az élen autózva több mint valószínű, hogy a győzelemtől fosztotta meg magát.

Vettel azt nyilatkozta az Autobildnek, hogy az esetek többségében ő helyezi a nyomást saját magára, amikor nem éri el azt az eredményt, amire szerinte képes.

A 2000-ben és 2001-ben a Jaguar és a Prost színeiben összesen 15 F1-es nagydíjon induló Burti is így látja, szerinte azonban nagy hiba, ha valaki így tesz.

„Szerintem Vettel úgy érezte, hogy saját magának kell visszavágnia ezután a hiba után. Amint az ember ilyen nyomást helyez magára, és versenyzőként azt mondja, hogy nem hibázhatok a következő körben vagy a következő kanyarban, hibázni fog. Amint ilyeneken kezd gondolkozni, ennyi volt. Szerintem vele is ez történt. Annak ellenére, hogy nagy bajnok, túl emberi. Az ilyen érzések senkinek sem tesznek jót.”

Itt jön a képbe Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke, aki Burti véleménye szerint nem tett az ellen, hogy Vettel a szezon második felében ne kövessen el sorozatosan hibákat. A brazil TV Globo szakértőjeként dolgozó expilóta úgy gondolja, Jean Todt alatt nem történhetett volna hasonló. „Úgy gondolom, hogy egy olyan ember, mint Jean Todt jó visszajelzéseket adott volna neki ezek után. Egyedül volt, egy Jeanhoz hasonló személy azonban a helyes irányba terelhette volna, mert nem normális egy négyszeres világbajnoktól ennyi hibát látni, ráadásul olykor buta hibát.”

Arrivabene már a Schumacher-korszakban is rendszeresen feltűnt a Marlboro által szponzorált Ferrari garázsában a Philip Morris olaszországi főnökeként, Burtinak is van tehát személyes tapasztalata vele, de nem a legjobb.

A vörösök egykori tesztpilótája kerek perec kijelentette, szerinte Arrivabene nem jó vezető.

„Talán a Ferrari elveszítette azt a fajta vezetést, amit Jean adott neki. Dolgoztam Stefano Domenicalival [a Ferrari csapatfőnöke 2008-tól 2014-ig], nagyszerű fickó. Nem tudom, milyen volt a csapat az ő idejében, de miután elment, a Ferrari soha nem találta meg a korábbi ritmusát. Egy kicsit ismerem Maurizio Arrivabenét is, a Philip Morris embere volt, amikor a csapatnál voltam. Az én nézőpontomból ő nem volt jó vezető, mert nem volt együttérző. Mindig nagyon távolságtartó volt velünk, és soha nem értettem, hogy miért.”