Családja közleményt adott ki Schumacherről, mindent megtesznek érte

Egy nappal Michael Schumacher 50. születésnapja előtt a hétszeres világbajnok családja közleményben köszönte meg a rajongók támogatását, és megértést kért tőlük.

Január 3-án ünnepli 50. születésnapját Michael Schumacher, a Forma-1 hétszeres világbajnoka, akinek családja közleményt adott ki a jeles évforduló előtti napon. A rekordbajnok állapotát továbbra is titokban tartják, még csak információmorzsák sem szivárogtak ki arról, hogy hol tart a 2013. decemberi síbalesetét követő felépülésben. A család ezen a szokásán nem is tervez változtatni, amit a Schumacher karrierjét végigkísérő Ross Brawn teljes mértékben megért, miközben folyamatos tájékoztatást kap egykori pilótája állapotáról.

Schumacher családja a német legenda Facebook-oldalán tette közzé a közleményt, amelyből

a hétszeres bajnok állapotáról semmi nem derül ki, viszont megtudhatjuk, hogy szerettei továbbra is mindenben segítik.

„Mindenki biztos lehet benne, hogy a legjobb kezekben van, mi pedig mindent megteszünk emberileg, hogy segítsük őt – áll a közleményben. – Kérem értsétek meg, hogy követjük Michael kívánságait, és egy olyan érzékeny témát, mint az egészsége, megtartjuk magunknak, ahogy mindig is tettük. Ugyanakkor nagyon köszönjük a barátságot, és egészségben gazdag, boldog 2019-et kívánunk!”

Az 1969-ben született Schumacher január 3-án lesz 50 éves, ebből az alkalomból pedig családja külön telefonos applikációt hozott létre, amelynek holnap lesz a premierje. „Nagyon boldogok vagyunk, hogy együtt ünnepelhetjük holnap Michael 50. születésnapját veletek, a szívünk mélyéről köszönjük, hogy ezt együtt tehetjük meg. Ajándékként neki, nektek és nekünk, a Keep Fighting Alapítvány létrehozott egy virtuális múzeumot. A hivatalos Michael Schumacher-applikáció holnap kel életre, hogy mindannyian együtt emlékezhessünk Michael sikereire. Az alkalmazás egy újabb mérföldkő azon erőfeszítéseinkben, hogy igazságot szolgáltassunk neki és nektek, a szurkolóinak azzal, hogy megünnepeljük a teljesítményét. Jó szórakozást kívánunk az applikációval!”

„Michael büszke lehet arra, amit elért, ahogy mi is azok vagyunk! Ezért emlékezünk a sikereire a kölni magángyűjteményével, teszünk közzé emlékeket a közösségi médiában, és folytatjuk a jótékonykodását a Keep Fighting Alapítvánnyal. Szeretnénk emlékezni és megünnepelni a győzelmeit, a rekordjait és az évfordulóját.”

Noha a szurkolók nem is, néhány barát pontosan tisztában van a Forma-1 legendájának állapotával. Közéjük tartozik Jean Todt, az FIA jelenlegi elnöke is, akiről köztudott, hogy rendszeresen látogatja egykori pilótáját. Todt korábban még azt is elárulta, hogy a Brazil Nagydíjat együtt nézte Schumacherrel utóbbi otthonában, noha ezt a kijelentését azóta valószínűleg megbánta. Ez rosszul jött ki. Mindig is diszkrét voltam a magánéletével kapcsolatban, de megkérdezték tőlem, hogy hol néztem a brazil futamot, én pedig őszintén válaszoltam, hogy Michael házában – nyilatkozta a Gazzetta dello Sportnak. – Sok futamot néztem vele a balesete előtt és után is.”

Todt nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy Schumacher tisztában volt-e azzal, hogy ő ül mellette, valamint reagált-e bármit a futamon történtekre. Azt viszont elárulta a Ferrari korábbi csapatfőnöke, hogy születésnapján nem fogja személyesen felköszönteni barátját. „Messze leszek Európától, és amúgy sem szeretem a születésnapokat. Felhívom a családot, és meg fogom látogatni Michaelt, amint visszaérek. Az 50 éve mutatja, hogy milyen ijesztően gyorsan telik az idő.”