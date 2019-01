Ricciardo barbecue közben játszott DJ-t, Leclerc megkötözte az edzőjét

Daniel Ricciardo nem hazudtolta meg magát és a szilveszteri bulizásba is apait-anyait beleadott, felcsapott DJ-nek sütögetés közben.

A Forma-1-es pilóták számára a téli holtszezon egyáltalán nem csak a pihenésről és a kikapcsolódásról szól, hanem a kőkemény edzésről és felkészülésről a közelgő szezonra. Emellett azért természetesen ők is elbúcsúztatják az óévet és köszöntik az újat, ki-ki vérmérsékletének megfelelően. Talán nem meglepő, hogy a mezőny tagjai közül ezúttal Daniel Ricciardo vitte a prímet, ami a bulizást illeti. A Red Bulltól a Renault-hoz szerződő pilóta Ausztráliában, egy házibuliban ünnepelt sajátosan.

Ricciardo az önfeledt bulizást választotta szilveszteri időtöltésnek

Az már jópárszor világossá vált, hogy Ricciardo szereti a zenét és az ökörködéstől sem riad vissza, ki ne emlékezne arra, amikor a Red Bull motorhome-jában a futam előtti relaxációba beiktatott egy kis ereszd el a hajamat. Szilveszterkor már kevésbé helyzetidegen, ha valaki táncolásba kezd,

Ricciardo azonban most is csavart egyet a dolgon, és barbecue közben csapott fel DJ-nek, a sütőt használva DJ-pultnak.

A Compact Grey S.A.Y című számára előadott performansz meglehetősen vicces lett.

Nem mindenki volt azonban bulizós kedvében, Max Verstappen, Ricciardo korábbi csapattársa például baráti társaságban vacsorázott Monacóban, Kimi Räikkönen pedig feleségével és két gyerekével volt, tűzijátékot néztek. A közösségi médiában kifejezetten aktív Lewis Hamilton sem vitte túlzásba a posztolást saját szilveszteréről, mindössze boldog új évet kívánt a követőinek egy üzenetben, majd egy rövid videót posztolt egy hegyről, aminek a tetején egy kereszt van.

Sebastian Vettelről szokás szerint nem tudni semmit, a négyszeres világbajnok nincs fent egyik közösségi oldalon sem, jövő évi ferraris csapattársa azonban igen. Charles Leclerc szorgalmas volt, és az év utolsó napján sem hagyta ki az edzést személyi trénerével, akivel a szilveszteri bulin egy kis móka is belefért, Andrea Ferrarit ugyanis poénból a székhez kötötte a monacói pilóta.

Romain Grosjean is nyugodt körülmények között, családi körben szilveszterezett, pálmafák között, tengerparton ébredt. Nem mindenkinek volt persze ilyen nyugodt az éjfél, Ricciardo mellett Lance Stroll is bulizott, saját kezűleg indított be egy tűzijátékot, majd őrült kurjongatásba kezdett, Robert Kubica pedig egy, a nevét viselő raliautóról posztolt, ahogy a garázsban állva durrogtatja a kipufogóját.