Schumacher megúszhatta volna súlyos síbalesetét, ha több hó esik

Michael Schumacher tragikus síbalesetének ötödik évfordulóján megszólalt a német legenda mentésének vezetője, aki szerint nem sok kellett volna ahhoz, hogy meg se történjen a súlyos fejsérüléssel végződő esés.

A német Focus magazinnak adott interjúban részletesen beszélt a 2013. december 29-én történtekről a hétszeres világbajnok mentését vezető Stephane Bozon, aki még a súlyos következmények fényében is szerencsésnek nevezte a német legendát, szerinte ugyanis Schumacher a körülmények eltérő alakulása esetén még ennél is rosszabbul járhatott volna. Bozon kitért arra, hogy miként rontott Schumacher esélyein az, hogy a kijelölt pálya mellett esett el, valamint arra is, hogy valamivel intenzívebb havazás esetén akár az egész balesetet elkerülhette volna.

Bozon a baleset idején nem volt jelen a méribeli síkomplexumban, telefonon értesítették a helyszíni mentők arról, hogy mi történt. „Hívást kaptunk a hegyimentőktől, akik ellátták Michael Schumachert a sípályán – idézte fel az 5 éve történteket. – Azt mondták, hogy a fejére esett, és súlyos fejsérülést szenvedett.

Azonnal útnak indítottam a helikoptert. Természetesen tudtam, hogy ki ő, de akkor is azonnal helikoptert küldtünk volna, ha nem egy prominens személyről lett volna szó."

A helikopter pár perc alatt odért Courchevelből Méribelbe, ez pedig létfontosságú volt Schumacher ellátásában,

adott esetben ugyanis hosszabb ideig is várnia kellett volna, tovább rontva a helyzetén.

Nem minden ment azonban zökkenőmentesen, a hétszeres bajnok ugyanis nem a kijelölt pályán, hanem mellette, egy sziklás területen esett el. „Az első jelentések arról szóltak, hogy nehéz körültekintően elszállítani, mert a kijelölt pálya mellett történt a baleset – nyilatkozta Bozon. – Világos volt, hogy nagyon komoly a helyzet, különben nem használtunk volna helikoptert, ugyanakkor Schumacher úr szerencsésnek is mondhatja magát, mivel az eset a síszezon közepén történt, ilyenkor pedig olykor más eseteknél is szükség van a helikopterre, mivel több síterületért is mi felelünk. Ebben az esetben nem kellett várnunk, sokkal rosszabb dolog is történhetett volna, ha nem tudunk azonnal reagálni."

Bozon elmondta, hogy a mentésben részt vevő orvosok a nehéz terep miatt gondokba ütköztek az elsősegélynyújtásnál, ezért is döntöttek úgy, hogy Schumachert előbb Moutier-be szállítják stabilizálni, és csak utána viszik Grenoble-be, ahol több műtétet is végrehajtottak rajta. A baleset kivizsgálását még aznap megkezdték, a helyszín megtekintése során Bozon pedig azt a megállapítást tette, hogy kicsivel intenzívebb havazás esetén könnyen lehet, hogy az egész baleset nem történt volna meg. „Néhány emberünk már aznap délután a helyszínre ment, én másnap érkeztem, fotókat készítettem, szakértőkkel beszéltem. Láttam a követ is, amelyikbe a síléceivel beleakadt, valamint azt is, amelyikbe a fejét beverte. Az volt a különleges az egészben, hogy olyan keveset havazott a balesetet megelőző napokban, hogy a sziklákat némileg belepte a hó, de csak egy vékony réteget képezett rajtuk.

Nem láthatta őket, viszont ha többet havazott volna, valószínűleg átsiklik az első szikla fölött."

Mivel a baleset nem a kijelölt pályán történt, a komplexum üzemeltetőit nem terheli felelősség. Bozon egyébként a mentés és Schumacher kórházba szállítása után nem kapott további információkat a hétszeres bajnok állapotáról, ahogy a családdal sem áll kapcsolatban, ennek ellenére a mai napig eszébe szokott jutni az eset, amikor sziklákat lát valamelyik sípálya mellett.