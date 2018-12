Elárulta, hogy az őt kiforgató Esteban Ocon mit mondott neki a mérlegelésnél. Verstappen úgy érzi, kifejezetten higgadtan reagált.

Az idei F1-es szezon bővelkedett ütközésekben az élmezőnyben, de 1. helyet nem a két világbajnoki küzdőfelek egyike, Sebastian Vettel vagy Lewis Hamilton veszített ily módon: Brazíliában Max Verstappent forgatta ki az élről Esteban Ocon, aki a frissebb gumikon megpróbálta visszavenni tőle a körhátrányt.

Az esetet Verstappen futam utáni lökdösődése tette még paprikásabbá, amiért a hollandot egyelőre nem pontosan tisztázott "közmunkára" ítélte az FIA, bár amint ebben az összeállításban bemutattuk, ennél durvább összetűzések is előfordultak már a Forma-1-ben.

Ocon nem is az ütközéssel, hanem a mérlegelés során húzta ki a gyufát Verstappennél, aki egy interjúban most el is árulta, mit mondott neki a francia.

"Nem konkrétan a balesettel bosszantott fel, hanem a reakciójával. Ki akartam faggatni, de először csak az arcomba nevetett, ami, tekintve, hogy elbuktam a győzelmet, helytelen válasz volt. Ezért meglöktem, hogy jelezzek – nyilatkozta a holland AD-nek.

Utána egyből visítani kezdett, hogy »kamerákat«, és hogy »lökj meg, lökj meg!«

"Ezért löktem meg újra. Nem izgatnak a kamerák."

Verstappen úgy gondolja, a körülményeket tekintve egyáltalán nem merészkedett messzire. "Szerintem kifejezetten higgadtan reagáltam. Sokan mondták, hogy a helyemben nem hagyták volna ennyiben. Pofán is verhettem volna [Ocont], de nem tettem" – mondta.

Amikor az újságíró felvetette, hogy legközelebb nem csinál hasonló galibát, a pilóta nem bólintott rá, hiszen ahogy kifejtette, nem gondolja, hogy nagy botrányt okozott volna.

"Ugyan már, miről beszélünk? Ilyesmi más sportágakban is rengetegszer előfordul. Szerintem túl kemény bírságot kaptam, ez olyan, mintha valaki azért kapna lapot a sporitól, mert épp csak hozzáért az ellenfeléhez" – jelentette ki.