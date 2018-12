Renault: A jelenlegi költségekkel nem fenntartható az F1 helyzete

Noha gyári istállóként van jelen a Forma-1-ben, a Renault a költségvetése alapján középcsapatnak számít. Ennek ellenére fel szeretné venni a versenyt a legjobbakkal, ehhez azonban elengedhetetlennek tartja a költségsapka bevezetését.

A Forma-1-ben jelenlegi zajló reformok egyik sarkalatos pontja az új Concorde-szerződés aláírása, amely többek között a csapatok részesedését is meghatározza a sportág bevételeiből. Ennek kiegyenlítésével összhangban a tulajdonos Liberty Media költségsapkát szeretne bevezetni, aminek a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull nem, a kis- és középcsapatok azonban örülnének. A Renault gyári istállóként nem tartozik utóbbi kategóriába, az éves költségvetése alapján azonban már igen, hiszen jóval közelebb áll mondjuk a Williamshez, vagy a Sauberhez, mint az említett három topcsapathoz. Cyril Abiteboul, a franciák sportprogramjának igazgatója ennek megfelelően minél előbb szeretné megvágni az elkölthető pénzmennyiséget.

A Racefans által összegyűjtött, a GPhírek által is közölt táblázatból egyebek mellett az is kitűnik, hogy a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull milyen óriási költségvetésből gazdálkodhat, így érvényben tartva azt a megállapítást, hogy az lesz a legsikeresebb, aki a legtöbbet költi.

Ezen szeretne változtatni a költségsapkával a Liberty Media, amit a Renault is sürget.

„Nem szeretnék keseregni a jelenlegi helyzet miatt, mert amikor beszálltunk a Forma-1-be, tisztában voltunk vele – utalt Abiteboul a Renault 2016-os visszatérésére gyári istállóként. – Figyelemre méltó a fegyverkezési verseny és a könyörtelen költekezés a győzelem érdekében. Ezt teljesen tiszteletben tartom, nagyszerű versenyzést produkált az idei szezonban, azonban meg kell vizsgálnunk, hogy miként tudunk versenyre kelni [a topcsapatokkal.]"

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője örülne neki, ha a több lépcsősre tervezett költségsapkát már 2021-ben egy lépcsőben vezetnék be. Abiteboul egyelőre ennél kevesebbel is beéérné, korlátozásra azonban szerinte is mindenképpen szükség lesz. „Előbb-utóbb más megállapodások lesznek a költségek elosztását illetően, korlátozni kell az elkölthető pénzmennyiséget, mert szerintünk a jelenlegi helyzet egyszerűen nem fenntartható, és úgy gondolom, hogy a többi csapat is ezt gondolja.”

„Minden az időzítésről szól – mondta Abiteboul. – Ha egy évvel később vezetik be [a költségsapkát], akkor egy évvel később vezetik be, az elv a fontos, hogy ésszerű költségek mellett kell tudjunk versenyeket nyerni.

Ezt a kiegyenlítődést szeretnénk, a következő hónapokban vissza akarunk térni a valóságba."

A jelenlegi rendszer nem csak a szezon előtti időszakban, de közben is a nagy csapatokat segíti, ezt jól mutatja a Williams idei vergődése. „650 ember dolgozik nálunk, de így is kevés az erőforrásunk arra, hogy az összes problémánkat egyszerre oldjuk meg – nyilatkozta Claire Williams, a grove-iak csapatfőnöke az Autosportnak. – Nem küzdhetünk meg mindennel egyszerre, ezért mérsékelnünk kell az elvárásainkat 2019-re."

A Williams és a McLAren gondjai ugyanakkor azt is megmutatják, hogy nem minden a költségvetésen múlik, ha egy csapat nem reagál időben a felmerülő gondokra, hosszú távra kiírhatja magát a versenyből. „Keményen próbálkoztunk, abban nem volt hiba, a gondok azonban túl mélyen gyökereztek ahhoz, hogy szezon közben megoldjuk őket. Nem vagyok benne biztos, hogy ha a jelenlegi költségvetésünk háromszorosával rendelkeznénk, meg tudtuk volna változtatni a dolgokat."