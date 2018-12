Lauda még járókerettel jár, de vezetni azért már elkezdett

A háromszoros Forma-1-es világbajnok Niki Lauda nem hazudtolta meg önmagát, nem bírta ki, hogy ne üljön volán mögé jelenleg is tartó rehabilitációja alatt, noha egyelőre azért nem a közutakon száguldozik.

Niki Lauda nemrég megejtette első interjúját tüdőtranszplantációja óta, most pedig már újabbakat is adott, amelyekben további részleteket osztott meg az utóbbi hónapokról, valamint jelenleg is tartó felépüléséről. A háromszoros világbajnok olyannyira jól halad a gyógyulásban és fizikai állóképességének visszanyerésében, hogy orvosai szerint január végére már mindenféle segédeszköz nélkül képes lehet járni, valamint felépülése végére teljesen visszanyerheti régi formáját.

A tüdőtranszplantációk utáni egy évben fokozottan fennáll a beültetett szerv kilökődésének veszélye, és utána is rendszeres kontrollt igényelnek a páciensek,

Lauda tüdeje ettől eltekintve azonban gond nélkül funkcionál, a felépülésének mostani szakaszában az elsorvadt izmait kell újjáépítenie.

„A tüdőm kifogástalanul működik, viszont 5 hónapig voltam ágyban, először a Bécsi Általános Kórházban, utána pedig egy magánklinikán Bécs mellett – nyilatkozta az osztrák Kuriernek. – A legfőbb gondot a láb izmai jelentik, azonban ezek is javulnak, már segítség nélkül tudok járni, január végére pedig a járókeretet is eldobhatom."

A Mercedes ügyvezetői jogkör nélküli elnöke nemrég már a magánklinikát is elhagyhatta, a karácsonyt ibizai otthonában, szeretteivel töltötte. Három tréner segíti a mindennapi rehabilitációját, ami mellett arra is maradt ideje, hogy újra elkezdjen vezetni, noha egyelőre még csak saját birtokán belül. „Nyolckor kelek, edzek, utána reggelizem a gyerekekkel, majd irány a teniszpálya – mondta az Österreichernek. – Naponta háromszor vezetek autót, a bal lábammal fékezek, a versenyzők így vezetnek manapság. Bal lábbal fékeznek, jobbal gázt adnak."