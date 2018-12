A Schumacher-éra egyik vezető ferraris mérnöke a hétszeres világbajnok után fiával is dolgozott együtt, aki annyira hasonlít az apjára, hogy néha Michaelnek szólította.

Mick Schumacher egyelőre jó úton halad ahhoz, hogy édesapját követve belőle is Forma-1-es pilóta legyen. A jövőre a Forma-2-ben versenyző ifjonc idei Forma-3-as Európa-bajnoki címe megmutatta, hogy van benne potenciál, a vele együtt dolgozók ezt azonban már korábban is láthatták. Luca Baldisseri a Ferrari 2000-es évek eleji sikerkorszakának egyik vezető mérnöke 2010-es eltávolítása után a Ferrari versenyzői akadémiájára került, utána pedig Lance Stroll mentora lett. A kanadai pilóta a Prema Forma-3-as csapatából került be az F1-be, ezidő alatt pedig már az istálló tagja volt Mick is, aki a Forma-4-ben a német és az olasz bajnokságban is a második helyen végzett, többek között a Baldisserivel végzett közös munkának is köszönhetően.

A Michael Schumachert jól ismerő 56 éves olasz szakember nosztalgikus pillanatokat élt át Mickkel,

akin szerinte már olyan fiatalon, autóversenyzői pályafutásának kezdetén is látszott, hogy kinek a fia.

„Nagyon megindító volt. Bizonyos szempontból nagyon hasonlít az édesapjára, párszor még Michaelnek is szólítottam a csapatrádióban – nyilatkozta Baldisseri a Gazzetta dello Sportnak. – Mint az örege, ő is szeret elmélyedni a technikai részletekben. Egy fiatal pilótának nem mindig könnyű tisztában lennie a szerepével, ezekről beszélgettem vele."

Schumachernek és fiának nem volt sok ideje együtt elmélyedni a versenyzésben, a hétszeres világbajnok 2013 decemberi síbalesete idején Mick még csak gokartos karrierje elején tartott. Ennek ellenére Baldisseri szerint a fiú sokat tanult az apjától, akinek állapotáról sosem beszélgettek, habár az olaszt természetesen érdekelte volna, mi a helyzet a német legendával.

„Mindenben, amit tesz, az édesapjához hasonlítják, ez pedig nem könnyű neki. Szerencsére élvezte az apukája támogatását, amikor elkezdett gokartozni, tőle tanulta meg az egésznek a módszertanát. Az édesapja nyilvánvalóan sok mindent tanított neki. [Megkérdezni Schumacher állapotát] olyan kísértés volt, amelynek mindig is ellenálltam.

Csak akkor beszélgettem Mickkel az édesapjáról, amikor tudni akarta, hogy egy bizonyos szituációban ő miként reagált volna."

Baldisseri testközelből élte át Schumacher munkamódszereit, van tehát összehasonlítási alapja. „Kézenfogta a csapatot, engedte, hogy harmóniában dolgozzon, ez pedig a győzelemhez vezető útra terelte őket. Senki sem tudott úgy egyesíteni egy csapatot, mint Schumacher. Michael a pályán kívül is ilyen volt, azt éreztette velünk, alkalmazottakkal, hogy elengedhetetlenek vagyunk a csapat sikeréhez. Hetente legalább egyszer felhívott, hogy egy bizonyos mérnök, vagy egy bizonyos szerelő hogyan teljesít. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos volt ő nekünk."