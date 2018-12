Key átigazolása után nem kell technikai igazgató a Toro Rossónak

Dietrich Mateschitz utasítására átalakul a Toro Rosso működése és a függetlenedési kísérlet után ismét szorosabbra fonják az együttműködést a Red Bull-lal.

A McLaren az idei szezon során bejelentette, hogy a Toro Rossótól elcsábítják a mezőnyben nagyra tartott, elsősorban kisebb csapatokkal sikeres technikai igazgatót, James Key-t. A hír váratlanul érte a Red Bull menedzsmentjét, Key-t rögtön kényszerszabadságra küldték, de azóta is tárgyalnak arról, hogy végül is, mikor engedik őt csatlakozni a rivális istállóhoz.

Helmut Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója szerint Key távozásával párhuzamosan szervezeti változás is folyamatban van az istállóik háza táján. Már korábban is szó volt arról, hogy a Red Bull-Honda házasság melléktermékeként a 2019-es Toro Rosso a Ferrari-Haas együttműködést követve a lehető legtöbb téren egyforma lesz.

„Dietrich Mateschitz azt a feladatot adta nekünk, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk a Toro Rossóval, így el kell kerülni, hogy a két csapatnál többen is ugyanazt a feladatot végezzék – mondta Marko a Motorsport-Total.com-nak. – Volt erre egy tervünk, ezt még nem végeztük el, de ezzel James Key nem is értett egyet, így végül az volt a legjobb megoldás, ha nem tartjuk meg őt.”

Nem próbáljuk majd meg betölteni a Toro Rosso technikai igazgatói posztját, mert erre a munkakörre a továbbiakban nincs szükség, mivel a Red Bull koncepcióját fogjuk használni.”

A McLaren közben már nagyon várja Key csatlakozását, erről végre megállapodás is születhetett, amit várhatóan az ünnepi időszak után jelentenek majd be. Zak Brown ennek ellenére nem számít arra, hogy Key az idei autó első változatának fejlesztésében aktívan részt vesz majd, de az MCL34-gyel kapcsolatos munkálatokra is rutinos szakembereket nevezett ki.

Brown elsősorban Gil de Ferran sportigazgató, Andrea Stella és Pat Fry megbízását emelte ki, de elmondása szerint Key „adja majd meg nekünk azt a technikai irányvonalat, ami eddig hiányzott.” A McLaren további posztokon is erősíti a szervezetét annak érdekében, hogy ismét meginduljon a fejlődés, a munkát átmenetileg a parkolópályáról visszahívott Fry irányítja.

Pat Fry rengeteg versenyt és bajnokságot nyert velünk, újra csatlakozott hozzánk 2018 során, ő vezeti és koordinálja az MCL34 tervezését és gyártását

– mondta Brown. – A Forma-1-es üzletágunk vezetési struktúrájának kialakítása még mindig folyamatban van, de izgalommal tölt el, hogy James bár a 2019-es autónk bemutatkozását még nem tudja befolyásolni, utána bizonyára segíti majd a fejlesztését a szezon során, és ennél is fontosabb, hogy ő lesz az MCL35-ös apukája.”