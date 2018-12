Vettel bizalmat, tiszteletet és jobb kommunikációt sürget a Ferrarinál

Sebastian Vettel köszönőlevelet írt a Ferrari dolgozóinak, amelyben intelmei mellett megígérte, hogy jövőre is mindent belead. Eközben Maurizio Arrivabene csapatfőnök citromdíjat vehetett át.

A Ferrarinál vélhetően szeretnék olyan gyorsan elfelejteni a 2018-ban történteket, amilyen gyorsan csak lehet, az olasz média azonban tesz róla, hogy ez ne menjen nekik egykönnyen. Maurizio Arrivabene, a Scuderia csapatfőnöke díjat vehetett át, de nem olyat, amilyet szeretett volna, a Canale 5 csatornán futó Striscia La Notizia nevű televíziós showműsor ugyanis ezúttal a 61 esztendős olaszt „jutalmazta" az Aranytapírral, amelyet minden évben a legnagyobb lebőgést bemutató személynek adnak át. Arrivabene jól fogadta a kétes elismerést.

Arrivabenét 2014 novemberében nevezték ki csapatfőnökké, az idei volt tehát a negyedik teljes szezonja a csapat élén, és míg 2015-ben és 2016-ban nem tudtak felnőni a Mercedes mellé technikai téren, 2017-ben már sokszor igen. Akkor ez még elég volt ahhoz, hogy fejlődésről beszéljenek az olaszokkal kapcsolatban, az idei vereség azonban már jóval nagyobb kudarcnak számított.

Így gondolták ezt az olasz tévécsatornálál is, akik Valerio Staffelli szatiristát küldték, hogy adtja át az Aranytapírt Arrivabenének, aki fanyar humorral vette át azt.

Nem mindig megy ilyen simán a senki által sem szívesen fogadott díj átadása, korábban többen is összetűzésbe kerültek Staffellivel, a Rai Uno igazgatójaként Fabrizio Del Noce egy étteremben mikrofonnal például orrba is verte a szatiristát.

Staffelli viccesen megkérdezte Arrivabenétől, hogy egy Fiat Punto motorját tették-e az idén a Ferrariba, mire a csapatfőnök azt mondta: „nem, a motorerővel nem volt gond. Elértünk jó és kevésbé jó dolgokat is, de első sorban nem akartuk elszalasztani az esélyt az Aranytapírra." Staffeli azzal köszönt el, hogy reméli, jövőre a Ferrari nem változik ágaskodó tapírrá, utalva az olasz márka logójára.

Vettel jobb kommunikációt sürget

Sebastian Vettel az idén már többször is bizonyította, hogy minden eszközzel igyekszik barátja és példaképe, Michael Schumacher útját követni, ami a pályán kívüli gesztusokat illeti. A négyszeres világbajnok korábban egy fiatal rajongóját lepte meg egy kézzel írott levéllel, majd ilyet küldött a tüdőtranszplantációja utáni rehabilitációját töltő Niki Laudának is. Karácsonykor a Ferrari személyzetéhez is megjött a posta Vetteltől, a Scuderia német pilótája olaszul köszönte meg a csapat idei erőfeszítéseit, és megígérte, hogy mindent belead jövőre. Vettel levelében ugyanakkor árulkodó sorok is vannak, amelyekben jobb kommunikációra sarkallja az övéit. Ez akár utalás is lehet a meg nem erősített hírek szerint a Ferrarinál a csapatfőnök Arrivabene és a technikai igazgató Mattia Binotto között kirobbant konfliktusra.

„Kedves srácok, hatalmas KÖSZÖNET mindannyiótoknak! – áll a levél elején. – Még ha nem is sikerült visszahódítanunk a világbajnoki címet Maranellónak, kijelenthetjük, hogy a legjobbunkat nyújtottuk és továbbra is így kell tennünk! Fel kell gyűrnünk az ingujjunkat, meg kell próbálnunk jobban kommunikálni magunk között bizalommal és kölcsönös tisztelettel, egymást mindenben segítve! Csak akkor tehetjük meg a következő lépést, ha erős és összetartó csapatként folytatjuk a munkát! Elkötelezettség és lelkesedés terén fantasztikus csapat vagyunk. Megígérem, hogy 2019-ben mindent beleadok, hogy elérjük a nagy célt! A legjobbakat kívánom nektek! Mindent köszönök, Sebastian."

Decemberben John Elkan, a Ferrari elnöke a hírek szerint rendezte a sorokat Arrivabene és Binotto között.