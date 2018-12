Bevált az F1 a Coca-Colának, a McLarennel maradhatnak

Zak Brown szerint „kiválóan” sikerült a McLaren és a Coca-Cola együttműködése az idei szezon három fordulója során, és nem zárta ki, hogy folytatása is lesz a szponzorációnak.

A pályán nyújtott teljesítmény fejlesztése mellett Zak Brown csapatfőnök legnagyobb kihívása, hogy a McLaren szponzori hátterét is megerősítse az előző évek során látott leépülés után. A McLarennek 2014 óta nincs névadó főszponzora, és a kudarcba fulladt hondás korszak során több nagy támogatójuk is hátat fordított a csapatnak.

Az F1-es marketingguruként is számon tartott Brown már az idei év során is fel tudott mutatni néhány nagynevű márkát a McLaren szponzorai között, de ezek egyelőre csak kisebb megállapodások, anyagi értelemben az áttörés továbbra is várat magára. A csapat szempontjából az viszont jó hír, hogy egy új partnerük, a Coca-Cola elégedett volt az üzleti eredmények láttán.

„A kólás üzlet kiváló volt, bevált nekik – nyilatkozta Brown arról, hogy a világmárka különböző termékeit népszerűsítették az USA Nagydíjon, Brazíliában és Abu-Dzabiban. – Nem hiszem, hogy helyes lenne, ha pontos részleteket megosztanék azon túl, hogy a Coca-Colától azt a visszajelzést kaptuk, hogy [a szponzoráció] működött a számukra.”

Nagyszerű, hogy a McLaren márka passzolt hozzájuk, a pilótákkal való összeköttetés is kedvezett a számukra, és a Forma-1 [általában] működött a Coca-Colának.”

Az italgyártó világszerte érdekelt a sportszponzoráció terén, nagy hagyományokkal rendelkeznek a labdarúgás, és az USA-ban az autósportok terén is, elsősorban a NASCAR révén. Az F1-ben korábban nem szponzoráltak csapatot, így a McLaren részéről nagy fegyvertény, hogy becsábították a céget a sportágba.

„A Coca-Colánál nincs jobb, tapasztaltabb, hozzáértőbb és kifinomultabb szponzor, talán az egész világon, ezért mi és a sportág is büszke lehet arra, hogy az évet úgy zárjuk, hogy ők ezt sikeresnek tartják. Erre alapozva tárgyalásokat is folytatunk már, hogy milyen lehet a két márka közös jövője” – nyilatkozta Brown.

December elején a McLaren a OnePlus nevű telefongyártóval is együttműködést jelentett be,

ennek részeként a kínai cég McLaren márkájú, nagy teljesítményű és különleges kivitelű készülékeket hoz forgalomba. Ennek folyományaként a márkajelzés várhatóan a csapat háza táján is megjelenik majd a 2019-es szezon során.