A Ferrari után a Red Bull is belengette: Le Mans-ba mehet az F1-ből

Amennyiben nem neki kedvezően alakulnak a Forma-1 2021-es reformjai, a Red Bull az Aston Martinnal közösen a Le Mans-i 24 órás felé veheti az irányt.

Az utóbbi években-évtizedekben a Ferrari sajátja volt a kiszállással való fenyegetőzés a Forma-1-ből. A vörösök ezt a fegyverüket általában akkor vetik be, amikor közeleg a sportág sportszakmai és gazdasági működéséről szóló Concorde-szerződés aláírása, és az erről szóló tárgyalások során jobb alkupozíciót akarnak maguknak kiharcolni. Valami ilyesmi lehet a célja a Red Bullnak is, amely most a vörösökhöz hasonlóan belengette, hogy a sportautó-világbajnokságban (WEC) 2020-tól életbe lépő hiperautó-szabályok alternatívát jelenthetnek a számukra, ha nem akarnak az F1-ben maradni 2021-től.

A sportág kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media 2021-től forradalmi változtatásokat tervez a 2020 végén lejáró jelenlegi megállapodások után, eddig azonban többnyire falakba ütközött. A legfontosabb változtatás a költségsapka bevezetése lenne, amivel a Liberty a tehetős csapatok fölényét szeretné csökkenteni, egyúttal igazságosabbá tenné az F1 bevételeinek elosztását is az istállók között. A motorszabályok terén is újítanának, egyelőre azonban sem előbbi, sem utóbbi kérdésben nem született konszenzus.

A Red Bull nem véletlenül kötött a Hondával csak 2020 végéig szóló szerződést az idén, nyitva hagyva a kaput saját maga és a japánok előtt is a folytatást illetően.

„2020-ig van megállapodásunk. Amíg nem egyeztünk meg a motorszabályokról és nem írtuk alá a Concorde-szerződést, addig sem a Honda, sem a Red Bull nem fog döntést hozni” – nyilatkozta Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója az Autosportnak. Egy biztos, nem fogunk senkitől sem függeni, ahogy az a múltban történt, amikor másoknak könyörögtünk, az ígéreteket és kijelentéseket azonban nem tartották be."

Marko arra utalt, amikor a Red Bull a 2015-ös szezonban megelégelte a Renault bukdácsolását és kiszállással fenyegetőzött, ha nem kap motort a Mercedestől vagy a Ferraritól. Mindkét gyártóval tárgyalt, de végül egyik sem adott erőforrást az energiaitalosoknak.

Amennyiben a Honda nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, vagy a 2021-es változtatások nem a Red Bull szájíze szerint alakulnak, a WEC jelentheti az alternatívát a bikásoknak. Az opció az, hogy kiszállunk, vagy más sorozat után nézünk – mondta Marko. – A Valkyrire-rel Le Mans is egy lehetőség lehet az új hiperautó-szabályokkal. [A Valkyre] hatalmas siker, az autókat azonnal elkapkodták, úgyhogy ez egy újabb jó támasz a Red Bull Technologiesnak."

A Valkyre az Aston Martinnal közösen épített, Adrian Newey, a Red Bull technikai igazgatójának bevonásával tervezett hipersportkocsi, amelynek pályaváltozatát már le is gyártották. A WEC-ben a 2020/21-es szezontól életbe lépő új szabályok lehetővé teszik, hogy az egyes gyártók utcai hipersportautójuk alapjaira épített versenyautókkal szálljanak be, mindezt a mostani LMP1-es szabályoknál olcsóbban. A költségek csökkentése azonban nem csak Le Mans-t tekintve, hanem az F1-ben is kulcskérdés lesz, hiszen míg a kisebb csapatoknak segítséget jelent, a nagyobb istállókat létszámleépítésre kényszeríti a 2021-től tervezett költségplafon.

Mindez azt jelenti, hogy a Red Bull akár abban az esetben is szerencsét próbálhat a Valkyrie-rel Le Mans-ban, ha marad az F1-ben 2020 után is. Amennyiben bevezetik a költségsapkát, el kellene küldenünk embereket, amit nem feltétletnül szeretnénk. Helyette olyan projektekben használhatnánk őket, mint Le Mans – nyilatkozta Marko. – Továbbra is úgy néz ki, hogy a WEC-ben éssszerű költségek mellett versenyezhetünk a Valkyrie alapjait használva. Habár a Red Bull még sosem vett részt a 24 óráson, gondolkozunk rajta. A legnagyobb pénzügyi teher az Aston Martinon lenne, ami világos, hisz Le Mans-ban a gyártó nyer. Ezzel együtt ez beleillik a koncepciónkba."

Amennyiben a Red Bull Le Mans-i tervei valóra válhatnak, könnyen lehet, hogy a legendás 24 órás viadalon összecsaphat majd a Ferrarival, amely a hírek szerint gyári visszatérését tervezi a futamra.