A szakítás után is folytatódik a Red Bull-Renault szópárbaj

A Red Bull szerint jövőre erősebbek lesznek a Honda motorokkal, mintha maradtak volna a Renault-nál, Cyril Abiteboul viszont ezt nem hiszi el.

Hiába nyertek együtt négy egyéni és négy konstruktőri világbajnokságot, a turbókorszak kezdete óta elmérgesedett a viszony a Red Bull és a Renault között. A csapat frusztráltan viseli, hogy nem tudnak lépést tartani a gyári csapatokkal, és 2014 óta csak évi néhány futamgyőzelem jön össze a számukra.

A Red Bull már korábban is megpróbált megszabadulni a Renault erőforrásoktól, de senki más nem ajánlott motort a számukra. Az idén viszont fordult a kocka, a Honda termékeihez hozzájuthatnak, miután a McLaren eltanácsolta a japán gyártót a 2017-es szezon végén.

Noha a Toro Rossóban a Honda nem váltotta meg a világot, de a Kanadai Nagydíjtól fejlődésnek indultak, és meggyőzték a Red Bullt is, hogy az anyaistállót is az ő erőforrásaikkal lássák el 2019-től. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Renault-tól elköszöntek, de Helmut Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója szerint ezzel a csapat csak jól jár.

A szimulációink azt mutatják, hogy már a jelenlegi Honda motorral is sokkal jobban állnánk”

– mondta Marko a Motorsport-Magazine.com-nak. Cyril Abiteboul, a Renault F1-es csapatának ügyvezetője azonban nem hisz neki, még úgy sem, hogy az Auto Motor und Sportnak korábban elismerte, hogy a francia erőforrás jelentős hátrányban van az élmezőnyt képviselő Ferrari és Mercedes motortól.

„A Honda 20 kilowattal [kb. 27 lóerővel] mögöttünk jár – nyilatkozta. – Tudom, hogy mit állít a Red Bull, de elrejtik a tényeket és manipulálják az adatokat. Megértem a kommunikációs stratégiájukat, de nincsenek tényeik. Lehet majd látni, hogy a Honda még mindig mögöttünk lesz, és nem találnak hirtelen 20 kilowattot” – mondta.

Erre Marko lényegében ugyanazt felelte, szerinte is jövőre meglátjuk majd a valós sorrendet.

„Abiteboul úr folytathatja az álmodozást, de jövőre világosan kiderül majd, mi a helyzet. Számunkra nyilvánvalóvá vált, hogy a Renault nem képes győztes motort szállítani és a büdzséjükkel nem tudnak a Ferrarival és a Mercedesszel küzdeni. Valamit tennünk kellett, most a 15 éves történetünk során először gyári motort használunk majd, ez a helyes megoldás a fejlődés érdekében.”

Marko kijelentette, nem tart attól, hogy a Toro Rosso az idén rengeteg rajtbüntetést kapott, szerinte ezt szándékosan így tervezték, hogy új fejlesztéseket tesztelhessenek.

„Milton Keynes már rendelkezik az összes technikai adattal, a motor méreteivel, súlyával, a sebességváltóval, mindennel – utalt a Red Bull RB15-ös fejlesztésére. – A Honda motorok már a mi saját sebességváltóinkkal üzemelnek. Úgy gondoljuk, jó helyzetben vagyunk.”