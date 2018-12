A Formula E-ben korábban maga is versenyző Jacques Villeneuve a Forma-1-ben dolgozók számára teljesen érdektelennek tartja az elektromos sorozatot, amely több ex-F1-es zátonyra futott karrierjét is újraindította.

A Formula E nemrég útjára indult ötödik idényének kapcsán újra előjöttek a kritikus hangok az elektromos szériával kapcsolatban. A négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettel szerint az autóipar jövője nem is az elektromos meghajtásban van, a Ferrari pilótája ezért a Formula E-t sem tartja túl sokra. Most egy másik F1-es világbajnok, az 1997-es győztes Jacques Villeneuve szólta le a sorozatot úgy, hogy ő korábban még versenyzett is benne.

A most 47 éves kanadai pilóta az FE 2015/16-os idényében 3 futamon indult a Venturi színeiben, de egyszer sem végzett a legjobb tízben, majd szezon közben lecserélték Mike Conwayre. Az F1-ből 2006-ban távozó Villeneuve jövőre tér vissza a főállású autóversenyzéshez, emellett pedig

minden bizonnyal továbbra is láthatjuk a Sky Sports Italia szakértőjeként a Forma-1-es paddockban, amelynek szerinte megvan a véleménye a Formula E-ről.

„Az igazság az, hogy a Forma-1-es paddockban még azt sem tudják az emberek, hogy egyáltalán mikor rendezik a Formula E-versenyeket. Senki sem kíváncsi az elektromos versenyzésre – nyilatkozta az Automobile Magazine-nak – Futottam egy pár versenyt a Formul E-ben, és boldogan tettem ezt, mert a technológia érdekes volt. Van energia, az ember rálép a gázpedálra – vagyis inkább mondjuk csak úgy, hogy a pedálra – és eljut valahova. Nem értem, miért erőltetik ennyire. Persze szép dolog, de csak az igazán keményvonalas drukkerek követik."

Vagy éppen azok, akiknek kedvence az F1-ből ilyen-olyan okok miatt a sorozatba tévedt. Az FE-ben az idén is szép számmal vannak olyanok, akiknek nem jött be a száguldó cirkusz, közülük többen, mint például Sébastien Buemi, Lucas di Grassi, vagy a sorozat aktuális bajnoka, Jean-Éric Vergne valósággal újjászülettek ez elektromos szériában. Négy évvel ezelőtt kikerültem a Forma-1-ből, nem volt ülésem, csak egy összetört álmom és sötét jövőképem – írta Vergne az Instagramján abból az alkalomból, hogy az Autosport szerkesztősége az előkelő harmadik helyen rangsorolta az idei év 50 legjobb autóversenyzője között. – A pozitív mentalitás és a kemény munkához való hozzáállás segített eljutnom oda, ahol ma tartok. Köszönöm az Autosportnak, hogy a világ harmadik legjobb versenyzőjeként rangsorolt. Soha ne adjátok fel az álmaitokat és a küzdelmet azért, amit igazán akartok, mindig legyetek pozitívak, akkor a határ a csillagos ég!"

Nem csak a korábbi F1-esek jelentenek azonban magas színvonalat a pilóták terén, háromszoros Le Mans-i győztest éppen úgy találunk a Formula E-ben, mint DTM-bajnokot, GP3-as bajnokot, vagy makaói Forma-3-as győztest.